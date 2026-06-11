El presidente de la Sociedad Rural de Santa Fe, Ricardo Argenti, habló con Canal E y analizó que la implementación de la Resolución 1115 de la Unión Europea, que exigirá mayores controles sobre el origen de productos agropecuarios importados, generó preocupación en el sector rural argentino.

Según explicó Ricardo Argenti, varios frigoríficos exportadores comenzaron a recomendar la inscripción en BISEC, una de las herramientas creadas para cumplir con las exigencias europeas. Sin embargo, sostuvo que existen dudas sobre el alcance real de la medida y el uso de los datos que deberán aportar los productores. “La Unión Europea pretende no importar carne argentina, ni tampoco importar granos, especialmente soja, que es la madre de nuestras divisas en Argentina”, afirmó.

Qué implica la resolución de la Unión Europea

Uno de los principales cuestionamientos apunta al criterio utilizado por la Unión Europea para determinar qué establecimientos podrán exportar. “Pretenden que esas producciones provengan de campos que hayan sido deforestados antes del año 2020”, señaló.

Argenti cuestionó la lógica de esa exigencia y remarcó que en Argentina existen protocolos ambientales para realizar desmontes de manera controlada. “No sabemos por qué en 2020, tampoco sabemos a qué refiere esto”, sostuvo. Además, destacó que el país cuenta con regulaciones que obligan a preservar sectores de bosque nativo y prevenir procesos de erosión. “Hay protocolos para deforestar”, indicó.

La Unión Europea pretende información sensible de los campos argentinos

Asimismo, expresó una fuerte preocupación por la información que los productores deberían entregar a través de las plataformas de certificación: “Vamos a tener que declarar a través de estas certificadoras una serie de elementos y de información sensible de nuestros campos que hacen al know-how de la producción agropecuaria”.

Para el entrevistado, el objetivo de la normativa excede la cuestión ambiental. “No terminamos de entender cuál es el objetivo, porque no es aparentemente una preservación del medio ambiente. Es una especie de invasión de soberanía”, afirmó.

También cuestionó que Argentina haya aceptado estas condiciones. “No entendemos por qué el Gobierno Nacional ha permitido entregar esta información a la Unión Europea”, señaló.