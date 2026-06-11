Ayer fue un muy mal día para Estados Unidos: cayó todo y mucho. El S&P cayó 1,62%, el Nasdaq cayó 1,98%, casi 2%, y el Dow Jones cayó un 1,87%.

Cayó también el Bitcoin, que viene cayendo mucho, un tema para Adorni. Cayó a 61.700 dólares.

Y ayer subió algo el petróleo: el WTI subió 3% y el Brent subió 2,6%. Ayer estaba el primero en 90 dólares y el segundo en 93 dólares, y era la segunda jornada consecutiva de suba.

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Sin embargo, esta mañana, a pesar del descalabro que es hoy la guerra, el petróleo ha bajado. El WTI bajó a 89 dólares y el Brent bajó a 92 dólares.

Y ayer hubo un dato muy importante en Estados Unidos. Tengo el informe completo que emite la oficina que presenta la inflación en Estados Unidos, que tiene 35 páginas; es muy completo. Y la inflación ha llegado a un nivel muy alto.

En Estados Unidos, como en general la inflación mensual siempre es muy baja, se presenta la inflación anualizada. Y, anualizada, en mayo la inflación da 4,2%, que es el dato más alto de inflación en los últimos tres años.

El déficit comercial de EE.UU. se reduce gracias al boom exportador de petróleo

Ayer me contaba un amigo que trabaja en un canal de televisión en Estados Unidos que la energía ha subido este año 23%, y he visto algunos aumentos en algunos segmentos de la energía de hasta casi 40%.

Donald Trump enfrenta acá un problema de carácter electoral, porque para Estados Unidos 4,2% es una cifra exorbitante. Nosotros tenemos, por ahí, esos números en un mes.

Esto además deriva, supongo yo, en lo dificultoso que va a ser que la Reserva Federal de Estados Unidos, muy bajo presión de Trump, baje la tasa de interés. No tiene ningún margen para hacerlo y eso a Trump lo crispa; le crispa los nervios que la Reserva Federal no lo obedezca.

Después hay una expectativa en los mercados, mucha expectativa, por fortunas que están a punto de emitirse en acciones de las compañías SpaceX y OpenAI. Es un tema muy importante. No me quiero extender en el punto, pero estas dos compañías están por salir a la bolsa con emisiones colosales, históricas.

Hoy se va a conocer el dato de inflación argentino correspondiente al mes de mayo pasado, la inflación que corrió entre abril y mayo.

Los pronósticos son de un pequeño descenso respecto de la inflación de abril y de marzo, que fue muy alta. Los pronósticos están entre 2,1% y 2,5%: una pequeña baja.

LT