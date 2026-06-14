Una por una, las seis víctimas del accidente en Brasil: uno es el youtuber argentino Gaspi

Un choque entre dos helicópteros ocurrido este domingo por la mañana en el barrio de Recreio dos Bandeirantes, en la zona oeste de Río de Janeiro, dejó seis muertos y provocó un incendio de grandes dimensiones que destruyó una veintena de vehículos eléctricos.

Entre las víctimas identificadas por las autoridades brasileñas figuran el youtuber argentino Gaspar Prim Díaz, conocido como Gaspi; el director audiovisual argentino Lucas Vignale; el cantante estadounidense Oliver Tree; dos pilotos y un productor musical brasileño.

El siniestro ocurrió a las 8:59 (hora local), cuando dos aeronaves colisionaron en pleno vuelo sobre una zona residencial y comercial de la ciudad carioca. Tras el impacto, uno de los helicópteros cayó sobre el estacionamiento de una concesionaria de vehículos eléctricos y se incendió, mientras que la segunda aeronave se precipitó a unos 100 metros de distancia.

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Equipos de emergencia hallaron los seis cuerpos entre los restos de ambas máquinas.

Gaspar Prim Díaz, uno de los influencers argentinos más reconocidos de su generación, murió en el accidente aéreo ocurrido en Río de Janeiro

Quiénes eran las seis víctimas del accidente

En la primera aeronave, registrada con la matrícula PP-MAC, se constató el fallecimiento del piloto Alexandre Souza, el músico Nickel Oliver Tree, el productor Lucas Brito Chaves, Lucas Vignale y Gaspar "Gaspi" Prim Díaz, uno de los creadores de contenido más populares de Argentina durante los últimos años.

En el segundo helicóptero, matrícula PR-DJJ, los rescatistas del Cuerpo de Bomberos hallaron el cuerpo sin vida de su único tripulante, el piloto Charles Marsillac.

Uno de los helicópteros cayó sobre el estacionamiento de una concesionaria y desató un incendio de grandes proporciones

Gaspi, oriundo de Buenos Aires, acumulaba más de 2,8 millones de seguidores en Instagram y alcanzó notoriedad por sus videos callejeros, entrevistas espontáneas y un humor que lo convirtió en un fenómeno de las redes sociales.

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Su saludo "buenass" se transformó en una marca registrada para millones de seguidores. En 2022 fue distinguido como "Youtuber del Año" en los Coscu Army Awards y, en 2025, amplió su alcance internacional al participar de "La Velada del Año V", el evento de boxeo organizado por el streamer español Ibai Llanos en Sevilla.

Lucas Vignale había acompañado a Gaspi en distintos proyectos audiovisuales y en la cobertura de la Velada del Año organizada por Ibai Llanos

Lucas Vignale, de 28 años, cineasta, director de videoclips y productor audiovisual. A lo largo de su carrera trabajó junto a artistas de la escena urbana como Bizarrap, Duki, Wos, Trueno y Nicki Nicole. También participó junto al actor Lorenzo Ferro en la dirección del cortometraje "La Pasión", estrenado en 2024. Este año presentó su primer largometraje, "El Tren Fluvial", que fue reconocido en la sección Perspectives del Festival Internacional de Cine de Berlín 2026.

Gaspi y Vignale habían viajado juntos a Brasil durante los últimos días y compartieron publicaciones en redes sociales desde Río de Janeiro.

El músico estadounidense Oliver Tree fue una de las seis víctimas fatales de la colisión de helicópteros

Oliver Tree, estrella alternativa internacional

También perdió la vida Nickell Oliver Tree, conocido mundialmente como Oliver Tree. El músico y productor estadounidense, de 32 años y oriundo de California. Alcanzó reconocimiento internacional gracias a una propuesta musical que mezclaba pop, rock alternativo y electrónica, además de una estética excéntrica que incluía vestuarios llamativos y personajes caricaturescos.

Contaba con casi siete millones de suscriptores en su canal de YouTube y fue el creador del éxito global "Life Goes On", pieza que superó los 400 millones de visualizaciones en dicha plataforma. Con millones de reproducciones en tiendas digitales, Tree se había convertido en una de las figuras más reconocibles de la música alternativa contemporánea y se encontraba en la previa de una gira que lo iba a llevar por varias ciudades importantes de Europa durante el mes de julio.

Un productor musical brasileño y dos pilotos

Las autoridades también identificaron entre las víctimas a Lucas Brito Chaves, conocido artísticamente como Lucas Frota, un reconocido productor musical brasileño que completaba la tripulación del helicóptero matrícula PP-MAC.

Completan la lista de fallecidos los pilotos de ambas aeronaves: Alexandre Souza, quien comandaba el helicóptero matrícula PP-MAC, y Charles Marsillac, al mando de la aeronave PR-DJJ, quien viajaba en condición de único tripulante en la segunda unidad.

Cómo fue el choque de helicópteros en las afueras de Río de Janeiro que mató a Gaspi y a Oliver Tree

Cómo fue el accidente

Según testigos citados por medios brasileños, la colisión provocó una fuerte explosión en el aire. Tras el impacto, una de las aeronaves cayó en picada dentro del estacionamiento privado de un complejo comercial. El fuego alcanzó una estación de carga y generó una reacción en cadena que destruyó por completo unos 20 vehículos eléctricos estacionados en el lugar.

Las llamas generaron una densa columna de humo negro visible desde distintos puntos de Río de Janeiro.

El portavoz del Cuerpo de Bomberos, Fabio Contreiras, explicó que la violencia del choque desintegró parcialmente ambas aeronaves en pleno vuelo. Como consecuencia, fragmentos de fuselaje, hélices y piezas metálicas fueron proyectados sobre calles, balcones y fachadas de edificios cercanos.

A pesar de los importantes daños materiales registrados en la zona, las autoridades sanitarias confirmaron que no hubo heridos ni víctimas civiles en tierra.

La remoción de los vehículos destruidos requirió protocolos especiales debido a las baterías de litio de los automóviles alcanzados por el fuego.

En paralelo, especialistas del Centro de Investigación y Prevención de Accidentes Aeronáuticos (CENIPA), dependiente de la Fuerza Aérea Brasileña, comenzaron las pericias para determinar las causas de la colisión en uno de los corredores aéreos más utilizados por vuelos turísticos y ejecutivos de Río de Janeiro.

GD /ds