De Gualeguaychú a Kansas City: tres amigos pedalearon 17 mil kilómetros para llegar al Mundial

Una propuesta audaz, meses de enorme sacrificio y la recompensa más alta: el objetivo cumplido. Tres amigos entrerrianos lograron una verdadera hazaña al llegar en bicicleta desde su Gualeguaychú natal hasta Kansas City, Estados Unidos, con el único propósito de acompañar a la Selección Argentina en el Mundial 2026. La travesía, que se extendió durante casi 10 meses, implicó recorrer 17 mil kilómetros y cruzar un total de 17 países en dos ruedas.

Miguel Silio (56 años), Yamandú Martínez (49) y Vicente Conculini (29) compartieron los detalles de esta historia cargada de esfuerzo, condiciones extremas y peligro, pero que también estuvo repleta de satisfacciones y profundas lecciones de vida. Compartieron un café con Manu Ginóbili y en el destino final los premió con el reconocimiento del propio plantel de la Scaloneta, un encuentro íntimo con Lionel Scaloni y las entradas aseguradas para toda la fase de grupos.

Rutas extremas, desierto y un coche bomba: los peligros del camino

El viaje comenzó el 16 de agosto de 2025 en Gualeguaychú, donde fueron despedidos por el intendente local. A partir de allí, a través de su cuenta de Instagram (@enbiciandoalmundo), documentaron un itinerario masivo que incluyó Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia (desde donde cruzaron el Tapón de Darién en avión), Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala, Belice, México y el ingreso a Texas por la frontera de Laredo.

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Los tres amigos de Gualeguaychú llegaron a Kansas City tras casi diez meses de pedaleo para alentar a la Scaloneta en el Mundial 2026. (Foto: Gentileza @enbiciandoalmundo)

Para los tres ciclistas, implicó una pausa absoluta en sus rutinas y realidades. Miguel, quien es escribano y ya cuenta con la experiencia de haber pedaleado a los mundiales de Rusia 2018 y Qatar 2022, bromeó sobre alternar su profesión entre "la libertad y la cárcel". Por su parte, Yamandú tomó la drástica decisión de dejar su empleo tras 26 años de antigüedad, una ausencia prolongada que además le costó su relación de pareja.

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Durante los 9 meses y medio de travesía, el grupo debió enfrentar situaciones de extremo peligro y un clima implacable. En el Chaco paraguayo soportaron temperaturas de 42 grados, mientras que en el Salar de Uyuni (Bolivia) pedalearon a 2 grados bajo cero y superaron los 4.800 metros de altura en los tramos más complejos de Bolivia y Perú.

A los desafíos climáticos se sumó la tensión geopolítica: al pasar por Ecuador, la Embajada argentina les sugirió evacuar la zona en colectivo debido a un sangriento motín carcelario. Poco después, en el sur de Colombia, mientras almorzaban a la vera de la ruta, fueron alertados de la explosión de un coche bomba a solo 20 kilómetros de su ubicación.

Los tres ciclistas soportaron desde 42 grados en el Chaco paraguayo hasta 2 grados bajo cero a 4.800 metros de altura en Bolivia. (Foto: Gentileza @enbiciandoalmundo)

El premio de la Scaloneta en Kansas City y la charla con Manu Ginóbili

El punto de inflexión del viaje ocurrió el pasado 2 de junio de 2026, cuando los ciclistas entrerrianos arribaron finalmente a Kansas City, la ciudad elegida por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) como búnker de la Albiceleste. Su llegada al hotel de la concentración se dio en un clima de profunda emoción, pedaleando al ritmo de "La Mano de Dios" de Rodrigo y siendo recibidos con un masivo banderazo argentino al que se acoplaron ciclistas locales.

La increíble travesía llegó rápidamente a oídos de Claudio "Chiqui" Tapia. El presidente de la AFA gestionó de inmediato un encuentro en la concentración, donde los viajeros compartieron unos mates con el director técnico Lionel Scaloni —reconocido apasionado del ciclismo— y el resto del cuerpo técnico. Como broche de oro, la delegación les obsequió las entradas para presenciar los tres partidos de la fase de grupos del Mundial.

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El reconocimiento en territorio estadounidense no se limitó al ámbito de la Selección. Durante su paso por San Antonio, los entrerrianos compartieron un café con el histórico basquetbolista Emanuel "Manu" Ginóbili. Además, fueron invitados de honor por el club Sporting Kansas City de la MLS, donde les obsequiaron camisetas, les realizaron un tour corporativo y proyectaron sus nombres en la pantalla gigante del estadio. El gesto tuvo una fuerte carga emotiva para Miguel, quien fue tres veces presidente del Club Atlético Sporting de Gualeguaychú.

Al ser consultados sobre el futuro y la posibilidad de una nueva proeza, Miguel Silio dejó la puerta abierta con una promesa ambiciosa: "Dije que si Argentina sale campeón, también nos vamos al próximo Mundial en bicicleta. No será fácil porque se juega en Sudamérica y Europa, pero todo es posible".

MEG