Expectativa por el comienzo del Mundial 2026: todos los horarios de los partidos de la Selección Argentina

La cuenta regresiva llegó a su fin. El Mundial 2026 comenzó este 11 de junio en una edición histórica que se disputa en forma conjunta en Estados Unidos, México y Canadá, y que por primera vez reúne a 48 selecciones. Entre los principales candidatos al título aparece la vigente campeona del mundo, la Selección Argentina, que buscará defender la corona obtenida en Qatar 2022.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni integrará el Grupo J junto a las selecciones de Argelia, Austria y Jordania. Los dos primeros de cada grupo avanzarán directamente a la fase eliminatoria, mientras que los mejores terceros también tendrán posibilidades de clasificación gracias al nuevo formato del torneo.

El fixture de Argentina en la fase de grupos

Argentina vs. Argelia

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* Fecha: martes 16 de junio

* Horario: 22:00 (hora argentina)

* Estadio: Kansas City Stadium

Argentina vs. Austria

* Fecha: lunes 22 de junio

* Horario: 14:00 (hora argentina)

* Estadio: Dallas Stadium

Jordania vs. Argentina

* Fecha: sábado 27 de junio

* Horario: 23:00 (hora argentina)

* Estadio: Dallas Stadium

Los horarios fueron confirmados por la FIFA tras el sorteo oficial realizado para la Copa del Mundo 2026.

La Albiceleste llega al certamen con la experiencia de un plantel que combina figuras consagradas y una nueva generación de futbolistas. Todas las miradas estarán puestas una vez más en Lionel Messi, quien disputa su sexta Copa del Mundo y buscará sumar otro capítulo a una carrera legendaria.

El torneo se extenderá hasta el 19 de julio y contará con un récord de 104 partidos. La final se disputará en el área metropolitana de Nueva York-Nueva Jersey, donde se coronará al nuevo campeón del mundo.

La expectativa en Argentina es enorme. Después de la consagración en Qatar, millones de hinchas volverán a ilusionarse con una campaña histórica. El camino comenzará ante Argelia, continuará frente a Austria y concluirá la fase de grupos contra Jordania, tres encuentros que podrían marcar el rumbo del seleccionado nacional en su defensa del título mundial.