Prohíben las ejecuciones con gas nitrógeno en Alabama

Un fallo judicial de alto impacto reavivó el debate sobre la pena de muerte en Estados Unidos. Una jueza federal resolvió bloquear el uso del gas nitrógeno como método de ejecución en el estado de Alabama, al considerar que podría constituir un castigo cruel e inusual, prohibido por la Constitución estadounidense.

La decisión fue adoptada por la jueza federal Emily C. Marks, quien impidió que el condenado Jeffrey Lee fuera ejecutado mediante hipoxia por nitrógeno, un procedimiento que consiste en reemplazar el oxígeno por nitrógeno puro hasta provocar la muerte por asfixia. La magistrada sostuvo que existen evidencias suficientes para considerar que el método implica un riesgo significativo de sufrimiento.

El fallo llegó después de que una corte federal de apelaciones expresara serias dudas sobre la constitucionalidad de este sistema de ejecución. Los jueces señalaron que los condenados podrían experimentar angustia extrema y sufrimiento durante varios minutos antes de perder el conocimiento, lo que motivó una revisión más profunda del protocolo aplicado por Alabama.

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Alabama había sido pionero en la utilización de este mecanismo desde 2024. Las autoridades estatales defendían la hipoxia por nitrógeno como una alternativa a la inyección letal, cuyo uso enfrenta dificultades por cuestiones legales y por la escasez de algunos fármacos utilizados en las ejecuciones.

Sin embargo, organizaciones de derechos humanos y especialistas en justicia penal cuestionaron desde el inicio la implementación del método. Diversos observadores reportaron movimientos involuntarios y signos de sufrimiento en ejecuciones anteriores, lo que alimentó las críticas sobre su supuesta humanidad.

La resolución judicial no elimina la pena de muerte en Alabama. El estado continúa autorizando otros mecanismos, como la inyección letal y la silla eléctrica. No obstante, el fallo representa un revés para las autoridades estatales y podría influir en futuras discusiones sobre los métodos de ejecución utilizados en otros estados del país.

La oficina del fiscal general de Alabama ya anunció que apelará la decisión, por lo que el caso podría llegar a la Corte Suprema de Estados Unidos. Si eso ocurre, el máximo tribunal deberá pronunciarse sobre una cuestión que combina aspectos jurídicos, éticos y científicos: si la hipoxia por nitrógeno puede considerarse compatible con las garantías constitucionales que protegen a las personas condenadas.

Mientras tanto, el fallo marca un nuevo capítulo en el debate sobre la pena capital en Estados Unidos, un tema que continúa generando profundas divisiones políticas y sociales en el país.