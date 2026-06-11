Las empresas invierten en la retención de personal

En un contexto de creciente competencia por el talento y cambios en las expectativas de los trabajadores, las empresas argentinas están destinando cada vez más recursos a estrategias de retención de personal. Sin embargo, los resultados no siempre son los esperados: pese a las inversiones en beneficios, capacitación y desarrollo profesional, la rotación voluntaria continúa siendo un desafío para muchas organizaciones.

De acuerdo con un relevamiento realizado por la consultora Korn Ferry, el 73% de las compañías asegura contar con planes formales de retención de talento. Entre las herramientas más utilizadas aparecen los ajustes salariales periódicos, programas de capacitación, planes de carrera, beneficios corporativos y modalidades de trabajo flexibles.

El estudio revela, sin embargo, una aparente contradicción. Aunque las organizaciones fortalecieron sus políticas de recursos humanos y aumentaron las inversiones destinadas a cuidar a sus equipos, más de un tercio de las empresas reconoce que la rotación voluntaria creció respecto del año anterior.

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Según los especialistas, la explicación va más allá de la cuestión salarial. El informe señala que la principal razón detrás de las renuncias es la búsqueda de mejores oportunidades de desarrollo profesional. De hecho, el 84% de las salidas voluntarias está vinculado con expectativas de crecimiento laboral y construcción de carrera.

La problemática se hace especialmente visible en los mandos medios. Supervisores, coordinadores y gerentes intermedios son hoy algunos de los perfiles más difíciles de atraer y retener. Más del 80% de las empresas relevadas admitió enfrentar dificultades moderadas o altas para cubrir y sostener estos puestos clave.

En paralelo, otros estudios sobre el mercado laboral argentino muestran que las áreas de Recursos Humanos están reorientando sus prioridades. La capacitación y el desarrollo profesional aparecen como el principal eje estratégico, seguidos por la retención del talento, la atracción de nuevos perfiles y las iniciativas vinculadas al bienestar laboral. El salario, aunque sigue siendo importante, dejó de ocupar el primer lugar como factor exclusivo de permanencia.

Los especialistas coinciden en que los trabajadores actuales valoran cada vez más aspectos como la flexibilidad, el equilibrio entre la vida laboral y personal, el propósito de la organización y las oportunidades de crecimiento. En consecuencia, las empresas están adoptando una mirada más integral sobre la experiencia del empleado para intentar reducir la fuga de talento.

A medida que la transformación tecnológica y la inteligencia artificial modifican los perfiles laborales requeridos, la retención de los trabajadores calificados se convirtió en una prioridad estratégica para las compañías. El desafío para los próximos años será no solo atraer talento, sino también generar condiciones que permitan que los profesionales elijan quedarse.