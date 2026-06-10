Los alquileres ganan peso en CABA: casi el 40% de los porteños alquilan

El mercado de alquileres continúa consolidándose como una de las principales formas de acceso a la vivienda en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. De acuerdo con distintos relevamientos sobre la situación habitacional porteña, cerca del 40% de los habitantes de la ciudad vive en propiedades alquiladas, una proporción que viene creciendo de manera sostenida en las últimas décadas y que refleja las dificultades de amplios sectores para acceder a una vivienda propia.

Especialistas en urbanismo y mercado inmobiliario señalan que el aumento del precio de las propiedades, la pérdida de poder adquisitivo y las mayores exigencias para obtener financiamiento hipotecario han contribuido a que cada vez más familias permanezcan durante más tiempo en el mercado locativo. Como consecuencia, alquilar dejó de ser una etapa transitoria para convertirse en una condición permanente para muchos hogares.

El fenómeno es particularmente visible entre los jóvenes y las familias de ingresos medios. Para numerosos trabajadores, la compra de una vivienda se ha vuelto un objetivo cada vez más difícil de alcanzar, incluso en contextos donde reaparecen algunas líneas de crédito hipotecario. Los elevados valores de los inmuebles y la necesidad de contar con ahorros significativos para afrontar una operación inmobiliaria continúan siendo obstáculos importantes.

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A su vez, la demanda de alquileres se mantiene firme pese a los incrementos registrados en los precios de los contratos. Durante los últimos años, las modificaciones normativas y los cambios económicos generaron fuertes movimientos en la oferta y la demanda, aunque el mercado comenzó a mostrar una mayor disponibilidad de unidades en alquiler en distintos barrios de la ciudad.

Los expertos destacan que el crecimiento de la población inquilina plantea nuevos desafíos para las políticas habitacionales. Entre ellos aparecen la necesidad de ampliar las opciones de acceso a la vivienda, fomentar el crédito hipotecario y desarrollar herramientas que otorguen mayor previsibilidad tanto a propietarios como a inquilinos.

La situación también impacta en la economía cotidiana de los hogares. En muchos casos, el alquiler representa uno de los principales gastos mensuales y absorbe una parte significativa de los ingresos familiares. Esta realidad obliga a numerosas familias a destinar una proporción creciente de sus recursos al pago de la vivienda, reduciendo el margen disponible para otros consumos esenciales.

Mientras tanto, la Ciudad de Buenos Aires continúa exhibiendo una de las tasas de inquilinato más altas del país. La tendencia confirma una transformación profunda en el acceso a la vivienda urbana: cada vez más porteños alquilan y cada vez menos logran convertirse en propietarios. Para analistas del sector, este cambio demográfico y económico marcará buena parte de la agenda habitacional de los próximos años.