Bajan los patentamientos de 0 km

El mercado automotor argentino mostró señales de desaceleración durante mayo. Según datos del sector, los patentamientos de vehículos 0 kilómetro registraron una caída interanual del 25,6%, reflejando un menor ritmo de crecimiento en comparación con los meses anteriores y encendiendo algunas alertas entre fabricantes, concesionarias y analistas.

Si bien el nivel de ventas continúa ubicándose por encima de los registros observados en años de fuerte retracción económica, la comparación con mayo del año pasado evidencia una disminución significativa en la cantidad de unidades patentadas. Los especialistas atribuyen este comportamiento a una combinación de factores, entre ellos el encarecimiento de algunos modelos, las restricciones en el acceso al financiamiento y una mayor cautela de los consumidores ante la evolución de la economía.

Durante los primeros meses del año, el sector automotor había mostrado una recuperación impulsada por la estabilidad cambiaria, una oferta más amplia de vehículos y la reaparición de líneas de crédito para la compra de autos. Sin embargo, el desempeño de mayo sugiere que parte de esa dinámica comenzó a moderarse.

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Las concesionarias señalan que la demanda continúa activa, aunque con compradores más selectivos y atentos a las condiciones de financiación. En muchos casos, los planes de ahorro y los créditos prendarios se mantienen como herramientas clave para concretar operaciones, especialmente en los segmentos de vehículos de entrada de gama.

A pesar de la caída interanual, algunas terminales automotrices destacan que el mercado sigue mostrando niveles de actividad superiores a los observados en períodos de crisis. Además, remarcan que la oferta de modelos importados y nacionales mejoró respecto de años anteriores, permitiendo una mayor disponibilidad para los consumidores.

Entre los vehículos más vendidos continúan destacándose las camionetas y los modelos compactos, segmentos que concentran buena parte de las preferencias del público. Las automotrices también observan un creciente interés por versiones equipadas con nuevas tecnologías de seguridad y eficiencia energética.

Los analistas consideran que la evolución de las ventas durante el segundo semestre dependerá de variables como la inflación, la disponibilidad de crédito, el comportamiento de los salarios y la confianza de los consumidores. Un contexto de mayor estabilidad podría contribuir a sostener la demanda, mientras que eventuales incertidumbres económicas podrían profundizar la desaceleración observada en mayo.

Aunque la caída del 25,6% interanual marca un retroceso relevante, el sector mantiene expectativas moderadamente optimistas para el resto del año. La combinación de una oferta más amplia, una mayor competencia entre marcas y la posibilidad de acceder a financiamiento seguirá siendo determinante para definir el rumbo del mercado de vehículos 0 kilómetro en los próximos meses.