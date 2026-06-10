La cadena del huevo fortalece su perfil exportador

La producción de huevos en Argentina atraviesa una etapa de expansión que impulsa su posicionamiento en los mercados internacionales. Con una industria que ha incorporado tecnología, mejorado sus estándares sanitarios y aumentado su capacidad productiva, la cadena avícola busca consolidar su perfil exportador y ganar presencia en destinos cada vez más exigentes.

Durante los últimos años, el sector registró un crecimiento sostenido tanto en la producción como en el consumo interno. Sin embargo, los productores consideran que la apertura de nuevos mercados y el incremento de las exportaciones serán claves para sostener el desarrollo de la actividad y diversificar las fuentes de ingresos.

Representantes de la industria destacan que Argentina cuenta con ventajas competitivas vinculadas a la disponibilidad de materias primas para la alimentación animal, la experiencia técnica de los productores y los controles sanitarios implementados a lo largo de la cadena. Estos factores permiten ofrecer productos con altos estándares de calidad y trazabilidad, condiciones cada vez más valoradas por los compradores internacionales.

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Las exportaciones incluyen no solo huevos frescos, sino también productos industrializados como huevo líquido, huevo en polvo y derivados utilizados por la industria alimenticia. Estos productos presentan una mayor vida útil y facilitan la llegada a mercados más distantes, ampliando las oportunidades comerciales para las empresas argentinas.

Uno de los desafíos del sector es incrementar el volumen exportado sin descuidar el abastecimiento del mercado interno, donde el huevo continúa siendo una de las fuentes de proteína animal más consumidas por los argentinos. Su relación entre calidad nutricional y precio lo ha convertido en un alimento central en la dieta de millones de hogares.

Los empresarios también señalan la importancia de avanzar en acuerdos sanitarios y comerciales que permitan ingresar a nuevos destinos. Asia, Medio Oriente y algunos países de América Latina aparecen entre los mercados con mayor potencial de crecimiento para la producción nacional.

Además del impacto económico, el fortalecimiento de las exportaciones genera oportunidades para las economías regionales. La actividad avícola moviliza una extensa cadena de valor que incluye productores de granos, plantas de alimento balanceado, transportistas, industrias de procesamiento y comercios vinculados al sector.

En un contexto global donde la demanda de proteínas continúa creciendo, la industria argentina del huevo apuesta a consolidar su presencia internacional. El objetivo es transformar el aumento de la producción y la mejora de la competitividad en una mayor participación en el comercio mundial, fortaleciendo así uno de los segmentos más dinámicos de la agroindustria nacional.