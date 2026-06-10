Los argentinos piden los salarios más altos de la región

Los trabajadores argentinos que buscan empleo encabezan el ranking de salarios pretendidos en América Latina, de acuerdo con el más reciente informe regional elaborado por la plataforma de empleo Bumeran y el grupo Jobint. El relevamiento muestra que las expectativas salariales en el país superan a las del resto de los mercados analizados, reflejando una recuperación de los ingresos medidos en dólares, aunque todavía condicionada por la inflación y los cambios económicos de los últimos años.

Según el estudio, el salario pretendido promedio de los argentinos alcanzó los 1.292 dólares mensuales al tipo de cambio oficial, ubicándose por encima de Chile, Panamá, Perú y Ecuador. De esta manera, Argentina se posicionó como el país con las mayores aspiraciones salariales de la región entre quienes se encuentran en búsqueda activa de empleo.

El informe también señala que los salarios pretendidos en Argentina crecieron más de un 50% en dólares oficiales desde 2020, una evolución superior a la registrada en otros países latinoamericanos relevados. Este incremento estuvo impulsado por la necesidad de recomponer ingresos frente a años de alta inflación y pérdida de poder adquisitivo.

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Sin embargo, los especialistas advierten que el liderazgo regional no implica necesariamente una mejora definitiva en las condiciones salariales. Desde Jobint explicaron que, si bien las remuneraciones pretendidas muestran una recuperación en términos de moneda estadounidense, todavía existen dificultades para alcanzar una recuperación plena del poder de compra de los trabajadores.

Al analizar los distintos sectores, las áreas de Administración y Finanzas, Tecnología y Sistemas, e Infraestructura aparecen entre las que registran las mayores pretensiones salariales. En los puestos de jefatura y supervisión, las expectativas superan ampliamente el promedio general, mientras que los cargos junior presentan niveles más moderados.

Otro dato destacado del relevamiento es la persistencia de la brecha de género. Las mujeres continúan solicitando salarios inferiores a los de los hombres en promedio, una diferencia que se amplía a medida que aumenta la jerarquía de los puestos. Según el informe, Argentina figura entre los países de la región con mayores diferencias en las remuneraciones pretendidas entre ambos grupos.

Los resultados reflejan un mercado laboral que busca recomponer ingresos tras varios años de volatilidad económica. Aunque las expectativas salariales argentinas lideran el ranking regional, el desafío para empresas y trabajadores sigue siendo encontrar un equilibrio entre las pretensiones de quienes buscan empleo y la capacidad de contratación de las organizaciones en un contexto todavía marcado por la incertidumbre económica.