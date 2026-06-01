Mundial 2026: cómo es el hotel boutique Origin donde se hospeda la selección argentina

La selección argentina dirigida por Lionel Scaloni ya definió su casa para el Mundial 2026, durante su estadía en Estados Unidos, dónde hará base a lo largo de la máxima competencia de la FIFA. El hotel boutique Origin se encuentra ubicado en el oasis urbano de Berkley Riverfront, a orillas del río Missouri, que fue remodelado y adaptado para recibir a la delegación albiceleste. Cuenta con poco más de un centenar de habitaciones distribuidas en cinco pisos y una circulación reservada para el plantel.

La localidad de Kansas City, estado de Missouri, fue elegida por sus condiciones logísticas y deportivas. Cuenta con instalaciones de primer nivel para los entrenamientos y una ubicación dentro del suelo estadounidense, lo que facilitará los desplazamientos de los futbolistas a lo largo de la competencia para disputar los encuentros en el marco de la Copa del Mundo.

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Además, las autoridades anfitriones destacaron “la calidad de los servicios hoteleros y la infraestructura ofrecida” para recibir a uno de los combinados más convocantes del planeta en el marco del Mundial 2026.

Complejo del club de la Mayor League Soccer (MLS), Sporting Kansas City

La selección argentina realizará los entrenamientos en el complejo del club de la Mayor League Soccer (MLS), Sporting Kansas City. Desde la AFA señalaron que analizaron distintas alternativas antes de decidirse por este establecimiento, valorando especialmente la tranquilidad del entorno, la privacidad para los jugadores y la cercanía al complejo deportivo.

La elección del hospedaje no fue casual. La planificación contempla sectores destinados exclusivamente al cuerpo médico, salas de fisioterapia, espacios para crioterapia y áreas de recuperación post partido. ¿Cómo son las habitaciones?

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¿Cómo son las habitaciones del hotel Origin donde se hospedará la selección argentina durante el Mundial 2026?

Las habitaciones del hotel Origin fueron diseñadas bajo un concepto moderno y funcional. Los espacios se destacan por sus amplias dimensiones, camas de categoría premium, climatización individual, áreas de descanso con mobiliario contemporáneo y grandes ventanales con vistas al río Missouri y al renovado sector costero de Kansas City.

El interior de las habitaciones del hotel boutique Origin

Entre las principales comodidades se encuentran sistemas de insonorización para garantizar el descanso de los jugadores de la selección argentina, conexión de alta velocidad a internet, televisores inteligentes, estaciones de trabajo privadas y baños equipados con terminaciones de lujo. El establecimiento también ofrece áreas comunes exclusivas para reuniones técnicas y análisis tácticos.

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Otro de los puntos centrales del proyecto es la construcción de un gimnasio especialmente preparado para los integrantes del último campeón del mundo. La AFA ya inició trabajos dentro del complejo para montar un espacio de entrenamiento y recuperación física que permita replicar las condiciones que habitualmente utilizan los jugadores en el predio de Ezeiza.

La decoración albiceleste en el hotel Origin de Kansas City



Allí habrá equipamiento de última generación para ejercicios de fuerza, trabajos regenerativos y recuperación muscular.

La planificación también contempla sectores destinados exclusivamente al cuerpo médico de la selección argentina, salas de fisioterapia, espacios para crioterapia y áreas de recuperación post partido, elementos que se han vuelto fundamentales en las competencias de máxima exigencia internacional.

PM/fl