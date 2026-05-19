Lista de Argentina para el Mundial: Scaloni quiere ver a todos entrenar para definir, pero podría haber tres sorpresas

Lionel Scaloni tiene aún 11 días para definir a sus convocados, pero ya la próxima semana muchos jugadores estarán entrenando en el Predio Ezeiza, con un solo objetivo: definir los 26 nombres finales.

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Para evitar sorpresas, el oriundo de Pujáto quiere ver a todos entrenar y ver como evolucionan los lesionados. Es un alivio que Cristian Romero o Lisandro Martínez lleguen, pero Nicolás Paz, por ejemplo, está entre algodones y será seguido de cerca este fin de semana. El punto, es no arrastrar algún jugador que llegue con fatiga para evitar mal gastar cupos de cara al Mundial más exigente de la historia.

Agustín Giay es una variante potable como lateral derecho, pero los cuatro ya están definidos. Solo una lesión dejaría a Nahuel Molina o a Gonzalo Montiel fuera de la lista. Marcos Senesi es quien pica en punta para ser el noveno defensor. La juventud y vitalidad del mediocampo dejan tranquilo al técnico, que apostará a llevar un defensor más por si las papas queman.

"9-8-6": Tres arqueros, nueve defensores, ocho mediocampistas y seis delanteros. Dibu, Musso y Rulli bajo palos serían los principales de la lista; Cuti, Licha, Otamendi, Balerdi, Molina, Montiel, Tagliafico, Acuña y Senesi serían los nominados en la zona baja.

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Con los medios empiezan los inconvenientes: Enzo De Paul, Alexis, Paredes y Palacios serían los fijos, pero quedarían tres puestos para definir entre Paz, Máximo Perrone, Valentín Barco y Giovani Lo Celso, a no ser que haya sorpresas.

El problema más grande está arriba. Con muchas individualidades, Argentina se destaco históricamente por sus variantes en punta, pero sumado a eso, ya hay varios fijos. Lionel Messi, Julián Álvarez, Lautaro Martínez son obligatorios, Nicolás González es una debilidad del entrenador por su polifuncionalidad, al igual que Giuliano Simeone, que es una de las caras nuevas de la selección.

Esto dejaría un solo lugar para disputarse entre Mastantuono, Almada, Prestianni, y el Flaco López. El gran presente de Matías Soulé y Emiliano Bunedía harían que el DT se replantee su decisión, que en la previa parece fácil, pero al fina del día, no podrá contentar a todos.

LT.