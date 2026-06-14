Seis muertos en el choque de dos helicópteros en las afueras de Río de Janeiro

Se registraron al menos 6 muertos este domingo como consecuencia del choque entre dos helicópteros en el oeste de Rio de Janeiro, Brasil, que a su vez impactaron contra el estacionamiento de un concesionario de autos eléctricos, provocando un incendio.

"Los reportes indican que los helicópteros colisionaron en el aire y se estrellaron en el estacionamiento de un concesionario de autos eléctricos, provocando un incendio que afectó al menos a 20 vehículos. Se han confirmado al menos seis fallecidos", detallaron bomberos brasileños a través de un comunicado.

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