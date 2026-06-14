domingo 14 de junio de 2026
SOCIEDAD

Seis muertos en el choque de dos helicópteros en las afueras de Río de Janeiro

Los dos aparatos colisionaron en el aire y terminaron cayendo en el estacionamiento de un concesionario de autos eléctricos, desatando un incendio. Investigan las causas.

Colisión de dos helicópteros en el Barrio Recreio dos Bandeirantes 14062026
Colisión de dos helicópteros en el Barrio Recreio dos Bandeirantes Brasil | Imagen Web
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Se registraron al menos 6 muertos este domingo como consecuencia del choque entre dos helicópteros en el oeste de Rio de Janeiro, Brasil, que a su vez impactaron contra el estacionamiento de un concesionario de autos eléctricos, provocando un incendio.

"Los reportes indican que los helicópteros colisionaron en el aire y se estrellaron en el estacionamiento de un concesionario de autos eléctricos, provocando un incendio que afectó al menos a 20 vehículos. Se han confirmado al menos seis fallecidos", detallaron bomberos brasileños a través de un comunicado.

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