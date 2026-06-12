Choque fatal en Chaco: murió un hombre tras un impacto en la Ruta 11 y el futbolista Saúl Salcedo resultó herido

Un violento choque frontal ocurrido este viernes por la mañana sobre la Ruta Nacional 11, en la provincia del Chaco, terminó con la muerte de un hombre y dejó al menos cuatro personas heridas, entre ellas el futbolista paraguayo Saúl Salcedo, quien se trasladaba por vía terrestre hacia su país para concretar su pase a Libertad.

El siniestro ocurrió a la altura del kilómetro 1034, en jurisdicción de Margarita Belén, donde, por causas que todavía son materia de investigación, dos vehículos particulares colisionaron de frente.

Fuentes policiales indicaron que, al llegar al lugar, los efectivos constataron la gravedad del impacto y confirmaron que uno de los ocupantes del otro automóvil había fallecido en el acto, mientras que los restantes involucrados presentaban lesiones de distinta consideración.

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Saúl Salcedo sufrió una fractura y será intervenido

De acuerdo con la información difundida por Newell's Old Boys, el defensor paraguayo viajaba acompañado por su familia cuando ocurrió el accidente. El club rosarino confirmó que el futbolista se encuentra fuera de peligro, aunque sufrió una fractura en una de sus piernas y deberá ser sometido a una intervención quirúrgica en un centro de salud de Resistencia.

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La institución también informó que los familiares que lo acompañaban resultaron ilesos y manifestó que permanece a disposición del jugador y de su entorno mientras continúa el seguimiento de la situación.

Un amplio operativo sobre la Ruta 11

La magnitud del siniestro obligó a desplegar un importante operativo de emergencia. Ambulancias trasladaron a los heridos para recibir atención médica, mientras que personal policial preservó la escena para facilitar el trabajo de los peritos.

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La Fiscalía de turno tomó intervención en el caso y dispuso las actuaciones correspondientes. Además, se aguardaba la llegada del Gabinete Científico para realizar las pericias accidentológicas que permitan establecer la mecánica del choque y determinar las responsabilidades.

Los investigadores trabajan sobre distintas hipótesis para determinar qué provocó la colisión frontal. Entre las medidas previstas se encuentran el relevamiento de huellas sobre el asfalto, el análisis de los vehículos involucrados y la recopilación de testimonios.