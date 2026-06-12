"Solo pongo las manos en el fuego por Milei": un diputado libertario se despegó de la polémica en torno a Manuel Adorni

Las internas y los ruidos en la estructura jerárquica del oficialismo nacional repercutieron con fuerza en el plano legislativo. El diputado nacional por Corrientes de La Libertad Avanza (LLA), Lisandro Almirón, fijó una postura de marcada distancia al analizar la delicada situación política que atraviesa el jefe de Gabinete de Ministros, Manuel Adorni, envuelto en severos cuestionamientos públicos tras sus polémicas y recientes declaraciones sobre su patrimonio personal.

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El referente libertario en el Congreso de la Nación optó por una estrategia de control de daños que evitó una defensa corporativa del funcionario nacional, limitando su lealtad política hacia la cúspide del Poder Ejecutivo de forma taxativa: "No defiendo a Adorni, pero es parte de una agenda periodística instalada", disparó Almirón, buscando encapsular el conflicto en una disputa con los medios de comunicación, aunque dejando en claro los límites de su respaldo doctrinario: "Solo pongo las manos en el fuego por Javier Milei".

Respeto a la verticalidad de la Casa Rosada

Al abordar la continuidad de Adorni en el organigrama ministerial, el legislador correntino remarcó que las designaciones son facultades discrecionales y unilaterales del Presidente de la Nación. "La continuidad de Adorni es una decisión del Poder Ejecutivo. Goza de toda la confianza del Presidente y eso lo respeto. Es comprensible que se hable del tema, y no me molesta hablarlo. Este es un Gobierno compuesto por un montón de funcionarios y legisladores y cada uno representa su pensamiento, y todo se respeta", argumentó el diputado.

Almirón insistió en que el bloque legislativo carece de injerencia en la conformación de los cuadros técnicos del gabinete, asumiendo una postura de estricta obediencia partidaria de cara a la opinión pública. "Estos cargos son decididos por el Ejecutivo y tiene toda la confianza del Presidente. Podemos hacer un juicio de valor, pero no es una decisión por mayoría, y si goza del respaldo del Presidente nosotros debemos aceptarlo. Puedo responder por mi actividad y hay cosas que uno no sabe", reconoció con prudencia a radio Dos.

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El impacto electoral y la agenda de crecimiento

Frente a las especulaciones políticas que sugieren que el desgaste de la figura del jefe de Gabinete podría eyectarlo de su cargo de cara al armado de listas para los próximos comicios, el diputado nacional por Corrientes descartó que la Casa Rosada esté evaluando un costo político en el corto plazo.

"Eso se verá dentro de la cuestión electoral. No hay un pensamiento en función de sacar a Adorni para ganar las elecciones: el único objetivo de la agenda es el crecimiento del país", matizó el dirigente libertario del NEA.

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Hacia el cierre de sus declaraciones, Almirón reiteró su desconocimiento sobre el verdadero peso específico del funcionario cuestionado en el diseño de las políticas de fondo del Gobierno federal, una justificación técnica que le sirvió para evitar profundizar en el barro de la polémica patrimonial.

"No puedo fijar una posición porque desconozco el rol de Adorni en cuestiones político-institucionales de trascendencia", argumentó, para luego concluir de manera categórica en un mensaje directo a la militancia del Taragüí: "Si el Presidente considera que el acompañamiento de Adorni es importante, no puedo reprochar nada. El único objetivo es sacar la Argentina adelante".