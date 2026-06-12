Condenaron a un intendente chaqueño a devolver $1.385 millones y remitieron el caso al fuero penal

El Tribunal de Cuentas del Chaco resolvió declarar responsables patrimoniales al intendente de General Pinedo, Franco Ciucci (PJ), y a tres exfuncionarios de su gestión, quienes deberán responder solidariamente por un monto superior a los $1.385 millones, según surge de una resolución oficial que ya fue publicada en el Boletín Oficial de la Provincia y cuya existencia fue corroborada por Perfil.

La decisión fue adoptada por la Sala II del organismo de control en el expediente N° 402040625-35546-E y también alcanza a Nahuel Sebastián Gallovich, Luis Armando Díaz y César Daniel Barrios, todos vinculados a la administración municipal correspondiente al ejercicio 2023.

Una condena patrimonial por más de $1.385 millones

De acuerdo con la resolución, los cuatro funcionarios fueron declarados responsables solidarios por las irregularidades analizadas durante el juicio de cuentas y deberán afrontar un resarcimiento patrimonial de $1.385.197.129,48.

Murió el empresario chaqueño del choque en el que hallaron $183 millones ocultos

El mismo fallo señala que, durante el proceso, parte de la documentación presentada fue considerada válida, por lo que el Tribunal decidió liberar de responsabilidad a los involucrados por una suma cercana a los $444 millones, reduciendo el cargo económico inicialmente formulado. Además del resarcimiento, el organismo aplicó una multa individual de $200.000, prevista en la Ley N° 831 "A".

Intervención de la Fiscalía de Estado y posible investigación penal

La resolución no se limita al aspecto administrativo. El Tribunal de Cuentas dispuso dar intervención a la Fiscalía de Estado para que, en caso de incumplimiento, impulse las acciones judiciales necesarias para recuperar los fondos observados.

Al mismo tiempo, autorizó al fiscal actuante a poner los antecedentes en conocimiento del Ministerio Público Penal, con el objetivo de que se analice si las presuntas irregularidades detectadas podrían configurar delitos contra la administración pública.

Exfuncionario de Zdero bajo la lupa: un organismo anticorrupción detectó irregularidades en contrataciones durante su gestión

De acuerdo con el texto oficial, si los responsables no cumplen con el pago dentro de los plazos legales, quedarán constituidos en mora y podrán avanzar las medidas ejecutivas correspondientes.

La causa se originó en el control de las cuentas municipales

El expediente tiene su origen en el proceso de revisión de la rendición de cuentas del ejercicio 2023 de la Municipalidad de General Pinedo. Según la documentación analizada por el organismo de control, las observaciones estuvieron vinculadas con movimientos financieros y erogaciones cuya justificación fue objeto de análisis durante el juicio de cuentas.

La resolución administrativa aún puede ser revisada a través de los recursos previstos por la legislación vigente, aunque el fallo ya habilitó el avance de las acciones destinadas a resguardar el patrimonio estatal.