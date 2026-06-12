Murió el empresario chaqueño del choque en el que hallaron $183 millones ocultos

Alejandro Javier Gauna, el empresario chaqueño de 39 años que permanecía internado desde el choque ocurrido el lunes sobre la Ruta Nacional 12, en cercanías de Esquina, falleció este jueves en el Hospital Escuela de Corrientes. El hombre conducía el automóvil en el que, tras el siniestro, los investigadores encontraron casi 183 millones de pesos ocultos, un hallazgo que dio origen a una investigación paralela sobre la procedencia del dinero.

El hombre, domiciliado en Barranqueras, había sufrido un severo traumatismo de cráneo tras el choque registrado el lunes sobre la Ruta Nacional 12, a la altura del kilómetro 691, en cercanías de la ciudad de Esquina. Después de recibir atención en distintos centros sanitarios, permanecía en terapia intensiva en el Hospital Escuela de Corrientes, donde finalmente se confirmó su deceso.

Un hallazgo millonario que cambió el rumbo de la causa

Lo que inicialmente parecía un grave accidente de tránsito tomó otra dimensión durante las primeras pericias sobre el Toyota Corolla siniestrado. Al inspeccionar el vehículo, los investigadores descubrieron una importante cantidad de dinero en efectivo escondida en compartimientos acondicionados especialmente para ocultarlo.

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De acuerdo con las actuaciones judiciales, los peritos secuestraron $182.920.000 distribuidos en fajos de billetes de alta denominación. Parte del efectivo estaba oculto detrás del tablero del automóvil y otra parte en el interior de los respaldos de los asientos traseros, por lo que fue necesario desmontar distintos sectores del rodado para extraerlo.

El acompañante de Gauna, un hombre de 38 años oriundo de Resistencia, también resultó herido en el impacto y fue derivado a la capital chaqueña para continuar con su recuperación.

La Justicia busca determinar el origen del dinero

Mientras avanzan las actuaciones por el accidente, la causa mantiene abierto un segundo frente de investigación vinculado a la procedencia y el destino de la millonaria suma secuestrada.

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Hasta el momento no se informó ninguna imputación relacionada con el dinero hallado, aunque la Fiscalía continúa reuniendo documentación y realizando medidas para establecer si los ocupantes del vehículo podían justificar el traslado de semejante cantidad de efectivo.

En paralelo, los investigadores también analizan otras pistas surgidas durante las primeras horas posteriores al choque, entre ellas la versión sobre la presunta desaparición de un bolso que habría sido transportado en el automóvil y que no fue encontrado en el lugar del siniestro.