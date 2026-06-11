La confirmación de Manuel Adorni sobre la presentación de su postergada declaración jurada provocó un terremoto político puertas adentro del Gobierno, pero en las redes sociales se vivió como un festival del ingenio y la ironía. Luego de que el jefe de Gabinete admitiera en televisión haber ocultado 500.000 dólares producto de inversiones "en negro" en bitcoins, y justificara la maniobra asegurando que actuó "como la mayoría de los argentinos que tuvo la suerte de ahorrar", los usuarios de X no tardaron en copar el ecosistema digital con memes, capturas de archivo y fuertes críticas encubiertas en humor.

Un usuario de X comparó el descargo del funcionario con una de las escenas más recordadas de la película Nueve Reinas. Se trata del momento en que los personajes de Roly Serrano y Ricardo Darín intentan armar una coartada improvisada a Gastón Pauls, un plan que se desmorona por completo cuando Serrano mete la pata al mencionar un cheque sin poder explicar cómo tenía ese dato, trazando un paralelismo perfecto con el "error" de los bitcoins.

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"Más pobre que el vocabulario de Karina Milei": las burlas a Adorni por sus fotos antes de ser funcionario

Entre las reacciones más virales se destacó la del exdelantero Claudio "Turco" García, quien sintetizó el sentimiento de las redes al subir la imagen de una heladera desierta con un sugerente epígrafe: "La heladera de Adorni mientras tenía 500 mil dólares en negro".

Otra reacciób fue del club de fútbol Sacachispas, un clásico proveedor de memes, que juntó las imágenes del jugador francés Kylian Mbappé y del argentino Julián Álvarez y escribió: "Queremos anunciarles nuestras próximas incorporaciones... No habíamos olvidado que teníamos un Pen Drive con criptomonedas". La referencia es a una versión que se filtró sobre un dispositivo donde Adorni tendría Bitcoins guardados.

Y no faltó la famosa foto, ya un meme clásico, de un Adorni más austero, antes de ser vocero presidencial y luego jefe de Gabinete, junto a una precaria parrilla en el patio de una vivienda humilde, recordando la frase que el funcionario dijo: "Todo mi patrimonio lo hice antes de entrar al Gobierno" a lo que el meme agrega: "Adorni, usabas una puerta como mesa".

El descargo del funcionario en LN+, donde buscó demostrar que no era "chorro" bajo el argumento de que el error fue simplemente "haber ahorrado en negro" junto a su esposa, Bettina Angeletti, activó el termómetro de las redes. Uno de los principales focos del ingenio popular apuntó a la contradicción entre el férreo discurso de austeridad y cumplimiento fiscal que Adorni pregonaba en sus habituales conferencias de prensa —las cuales prometió retomar— y su situación patrimonial real.

Bitcoins, "amigos" y el archivo que no perdona

El universo virtual se ensañó particularmente con la explicación del funcionario sobre el origen de los fondos. La revelación de que invirtió USD 200.000 en criptomonedas en 2013 y ganó USD 300.000 generó una oleada de críticas y los memes recordaban nuevamente su pasado austero con la imagen de él junto a un parrilla, en bermudas y alpargatas, muy lejos de verse como una persona con tal patrimonio.

Tampoco dejaron pasar la declaración sobre la adquisición del semipiso en el barrio de Caballito, adquirido por el funcionario por 230.000 dólares y había declarado que el 90% de ese monto se lo habían prestado dos jubiladas. "Un momento... Si Adorni se encontró 800.000 dólares en un pendrive por qué pidió un préstamo a dos jubiladas?", cuestionó un usuario de X.

Las contradicciones de Manuel Adorni: de negar cualquier ocultamiento a admitir ahorros no declarados

El contraste con el "pasado" austero

El impacto del humor social se alimentó también del brusco salto patrimonial en los papeles. En las redes se viralizaron comparaciones con su última declaración entregada en marzo de 2025, donde el jefe de Gabinete apenas informaba dos departamentos valuados en pesos, 42.500 dólares en efectivo y unos modestos 6.220 dólares en una cuenta de Estados Unidos. La irrupción repentina de medio millón de dólares "blue" y los gastos resguardados en tarjetas de crédito terminaron de moldear el pulso de una jornada donde, una vez más, el ingenio popular digital se convirtió en la principal herramienta de control y crítica política.

Las críticas en tono de humor además apuntaron a la "inocencia" del funcionario considerada por el Gobierno y dejar sin transcendencia en materia judicial el patrimonio que aún no logra justificar.

Tampoco dejaron pasar la crítica sobre todo el tiempo que se tomó el jefe de Gabinete para presentar la declaración jurada y cómo fue cambiando su argumento el correr de los meses.

MEG/LT