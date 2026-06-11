FONPLATA aprobó el financiamiento para avanzar con la pavimentación de la Ruta 13

La pavimentación de la Ruta Provincial Nº 13 dio un nuevo paso administrativo luego de que el Directorio de FONPLATA aprobara el financiamiento destinado a las obras correspondientes a las secciones 3 y 4 del corredor vial.

La decisión permite avanzar con el denominado Programa de Fortalecimiento de Corredores Viales de la Provincia del Chaco, aunque el proyecto aún deberá superar una instancia clave: la obtención del aval soberano del Gobierno nacional, requisito necesario para habilitar posteriormente el proceso de licitación.

El gobernador Leandro Zdero confirmó la novedad y sostuvo que la medida representa un avance para concretar la extensión pavimentada de la Ruta 13 hasta Villa Ángela, una obra reclamada desde hace años por las localidades del sudoeste chaqueño.

Un corredor estratégico para el sudoeste chaqueño

El proyecto contempla la pavimentación del tramo comprendido entre Charadai y Villa Ángela, considerado un corredor de importancia para la circulación de la producción agropecuaria y el transporte regional

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De acuerdo con los fundamentos del programa, las obras apuntan a mejorar la conectividad, reducir los tiempos y costos de traslado y reforzar las condiciones de seguridad vial en una zona donde amplios sectores todavía dependen de caminos de tierra.

Además del impacto sobre los habitantes de las localidades involucradas, la iniciativa busca fortalecer la integración territorial y facilitar la logística de las actividades productivas del sudoeste provincial.

Qué falta para que la obra se licite

Si bien la aprobación del financiamiento constituye un paso relevante, la ejecución del proyecto todavía no está garantizada. El próximo trámite será la gestión del aval soberano por parte del Estado nacional, una exigencia habitual para los créditos otorgados por organismos multilaterales.

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Una vez cumplida esa instancia administrativa, la Provincia podrá avanzar con el llamado a licitación para la ejecución de las obras.

La decisión de FONPLATA fue adoptada durante una reunión del Directorio del organismo realizada en Bolivia, en la que también se analizaron otros proyectos vinculados con infraestructura e integración regional en los países miembros.