El NEA registró una inflación del 2,6% en mayo y quedó otra vez por encima de la media nacional

Los datos oficiales volvieron a ubicar al Noreste Argentino (NEA) como la región con mayor inflación del país. De acuerdo con el informe difundido por el INDEC, durante mayo el nivel general de precios aumentó un 2,6% en Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones, mientras que el promedio nacional se ubicó en el 2,1%.

La diferencia no es un hecho aislado. El relevamiento refleja que el Nordeste mantiene una dinámica de aumentos superior a la media argentina y conserva el primer lugar en el ranking de inflación acumulada de 2026.

El acumulado del año supera por casi tres puntos al promedio del país

Entre enero y mayo, la inflación en el NEA alcanzó el 17,6%, frente al 14,7% registrado a nivel nacional. La comparación interanual también mostró una brecha: la región acumuló un incremento de precios del 35,3%, contra el 33,2% del promedio argentino.

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El informe estadístico indica que la distancia con el resto del país se sostiene desde el comienzo del año y afecta especialmente a las provincias del Nordeste.

Tarifas y vivienda impulsaron los aumentos de mayo

Mientras en otras regiones el comportamiento de los alimentos tuvo una incidencia determinante, en el NEA el principal factor de presión fue el rubro Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles.

Ese segmento registró una suba mensual del 8,4%, impulsada principalmente por los incrementos en alquileres y en el costo del gas en garrafa. También se ubicaron entre las divisiones con mayores variaciones Comunicación, con un 3,9%, y Restaurantes y hoteles, con un 3,2%.

En tanto, Alimentos y bebidas no alcohólicas aumentó un 2,1%, aunque continuó teniendo un peso importante en el presupuesto de los hogares de la región.

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Los servicios continúan aumentando por encima de los bienes

El relevamiento del INDEC también muestra que los servicios mantienen un ritmo de crecimiento superior al de los bienes en el Nordeste.

En lo que va del año, los bienes acumulan un incremento del 15,8%, mientras que los servicios ya alcanzan el 23,5%. A su vez, los precios regulados registran una variación acumulada del 28,5%, el porcentaje más elevado entre todas las regiones del país.

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Otro de los datos destacados es el comportamiento del rubro Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, que acumula un aumento del 39% en apenas cinco meses, muy por encima del promedio nacional para ese segmento.

Con estos indicadores, el NEA cerró mayo nuevamente como la región con la inflación más alta de la Argentina, consolidando una tendencia que se mantiene desde el inicio de 2026.