Regalías y tierras: Juan Pablo Valdés activó una mesa de gestión para destrabar reclamos históricos ante Yacyretá

En medio de las sostenidas demandas federales por la distribución de recursos energéticos, la Provincia logró reabrir canales de negociación técnica con la administración de la represa hidroeléctrica. El gobernador Juan Pablo Valdés encabezó el jueves en la Casa de Gobierno una cumbre clave junto a las máximas autoridades de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), con el objetivo de destrabar expedientes históricos paralizados y avanzar en la transferencia de activos territoriales clave para el desarrollo del norte correntino.

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El encuentro institucional estuvo protagonizado por el consejero de la EBY, Manuel Chavarría, quien acudió al despacho del Ejecutivo provincial en representación de la conducción nacional del organismo binacional.

La reunión formalizó la apertura de una agenda técnica de trabajo orientada a revisar los esquemas de liquidación de regalías hidroeléctricas y los postergados procesos de cesión y concesión de tierras e islas que se encuentran bajo dominio de la represa dentro de la jurisdicción del Taragüí.

Chavarría precisó ante la prensa acreditada que la cumbre respondió de forma directa a "una mesa de trabajo de gestión que el Gobernador solicitó ya hace un tiempo a la entidad Yacyretá".

En el mismo sentido, el funcionario nacional ponderó los canales institucionales fijados por la administración de las arcas provinciales: "El Gobernador Valdés ha demostrado una gran vocación de diálogo con nosotros como entidad representada por el Gobierno Nacional", remarcó el consejero al evaluar positivamente el encuentro en Corrientes Capital.

Expedientes trabados y la firme postura por las regalías

El directivo de la EBY reconoció de forma explícita el estado de estancamiento burocrático y político en el que se encontraban áreas de vital interés para la provincia, una inercia que ahora ambas administraciones buscan resolver de manera proactiva.

Chavarría puntualizó la prioridad de "avanzar firmemente en varias gestiones conjuntas" y focalizó los esfuerzos inmediatos "en algunas cuestiones de concesiones y cesiones de tierra sumamente importantes para la provincia de Corrientes", vinculadas a proyectos de infraestructura costera y turística.

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Al ser consultado sobre el reclamo económico de Corrientes por las deudas acumuladas en concepto de excedentes y regalías energéticas por la generación de la planta, el consejero de la EBY optó por mantener una marcada prudencia técnica y contable, evitando fijar plazos de pago o montos específicos.

No obstante, ratificó el peso político de la posición correntina en los despachos centrales del organismo: "Lo que nos toca a nosotros en esta instancia es tratar de seguir fomentando esta mesa de diálogo", concluyó Chavarría, asegurando ante los sectores productivos que "tienen un Gobernador trabajando de manera totalmente abierta y decidida sobre el tema".