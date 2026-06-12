"Cualquiera tiene ahorros en negro", la defensa de La Libertad Avanza Chaco a Manuel Adorni

La controversia generada por la rectificación patrimonial presentada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, encontró un rápido respaldo político en Chaco. Los principales referentes provinciales de La Libertad Avanza defendieron al funcionario nacional y sostuvieron que cualquier eventual irregularidad deberá ser determinada por la Justicia.

El diputado provincial Adrián Zukiewicz y el presidente de La Libertad Avanza Chaco, Alfredo Rodríguez, coincidieron en separar el plano judicial del político y rechazaron que las denuncias constituyan, por sí mismas, una prueba de culpabilidad.

"Es una realidad que cualquiera tiene ahorros en negro"

Durante una entrevista concedida a Radio Libertad, Zukiewicz sostuvo que la existencia de dinero fuera del circuito formal es una consecuencia de las distorsiones económicas acumuladas durante años. "Es importante aclarar este tema porque verdaderamente no es una mentira. Todo lo contrario, es una realidad que cualquiera tiene ahorros en negro. Esto ha pasado durante más de una década por distintas regulaciones", afirmó el legislador.

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En ese sentido, consideró que la situación patrimonial de Adorni debe ser analizada exclusivamente por los organismos competentes. "La cuestión legal tiene que resolverla la Justicia. Es la que debe investigar, analizar las pruebas y determinar si existió o no alguna irregularidad. Hoy Manuel Adorni no es culpable de nada", manifestó.

No obstante, el diputado libertario reconoció que existe una discusión política y ética que excede el expediente judicial. "La cuestión moral es distinta. Si uno dice una cosa y después hace otra, eso puede ser una hipocresía. En nuestro espacio siempre hablamos de la moralidad como una bandera y, en ese aspecto, cada funcionario debe hacerse responsable de sus propios actos", expresó.

Además, insistió en que ambos planos no deben confundirse. "Hay que diferenciar la legalidad de la moralidad. Si un dirigente da un ejemplo y después ese ejemplo se cae, tendrá que hacerse cargo de las consecuencias políticas. Pero eso no reemplaza el trabajo que debe hacer la Justicia", agregó.

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El respaldo de la conducción provincial

La defensa del funcionario nacional también fue acompañada por el presidente de La Libertad Avanza Chaco, Alfredo Rodríguez. Según declaraciones publicadas por Diario Norte, el dirigente afirmó que detrás de las denuncias existe una intencionalidad política para afectar al Gobierno nacional.

"Creo en Manuel Adorni. No hay que entregárselo a los sectores que buscan mostrar que este gobierno está mal o que todos son corruptos", sostuvo.

Rodríguez también planteó que las dudas sobre el patrimonio del jefe de Gabinete deben resolverse en los tribunales y no en el terreno de las especulaciones políticas o mediáticas.

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La rectificación patrimonial que abrió la polémica

El respaldo de los dirigentes chaqueños se produjo después de que Adorni presentara una revisión de sus declaraciones juradas ante los organismos de control, donde incorporó activos que no habían sido informados anteriormente.

El funcionario reconoció haber omitido más de medio millón de dólares vinculados a inversiones en criptomonedas y admitió que durante años mantuvo "ahorros en negro", atribuyendo esa situación a un error en sus presentaciones patrimoniales.

En una entrevista concedida a LN+, Adorni sostuvo que "voy a pagar hasta el último impuesto que me corresponda, hasta la última multa, todos los intereses que devenga este error, pero no soy un chorro", y defendió el origen privado de su patrimonio. De acuerdo con la reconstrucción patrimonial difundida por el entorno del jefe de Gabinete la mayor parte de los fondos incorporados a las declaraciones corresponde a operaciones con Bitcoin realizadas entre 2013 y 2018.