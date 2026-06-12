Impacto en las provincias: Passalacqua anticipó la reducción de ministerios en el Presupuesto 2027

El gobernador de Misiones Hugo Passalacqua anunció una reorganización de la estructura estatal de cara a la elaboración del Presupuesto 2027, que incluirá la reducción de ministerios y la reorganización de áreas de Gobierno.

"La medida apunta a optimizar recursos, eliminar superposiciones y consolidar un Estado más eficiente, austero y cercano a la ciudadanía", informó el Gobierno de Misiones.

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Qué dijo Passalacqua sobre la reducción de ministerios

“Instruí al Ministerio de Hacienda para que, a través de la Dirección de Presupuesto, avance en la reestructuración y reorganización de los ministerios y áreas de Gobierno de cara al Presupuesto General de la Provincia para el ejercicio del 2027”, anunció el gobernador a través de sus redes sociales.

“Tenemos la responsabilidad de consolidar un Estado cada vez más cercano, austero y eficiente, que optimice los recursos públicos, eliminando superposiciones y garantice un mejor servicio a la gente”, aseguró.

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Otras medidas

El anuncio va en sintonía con otras adoptadas con anterioridad como la disolución de MisioPharma S.E. y la integración de su estructura a la Biofábrica Misiones, en el marco de una reorganización del esquema productivo vinculado al desarrollo de cannabis medicinal y biotecnología.

En esa oportunidad Passalacqua remarcó que “el Estado debe ser dinámico, activo”, y subrayó la importancia de optimizar el uso de los recursos públicos”.