La coartada de los bitcoins se debilita y Manuel Adorni queda cada vez más solo

La coartada de las bitcoins que elaboró el jefe de Gabinete Manuel Adorni para explicar su crecimiento patrimonial entró en tiempo de descuento. Fue un recurso que instrumentó para no complicar aún más su situación judicial, justo a tres meses del comienzo de su calvario, que se inició con el viaje compartido con su esposa al “Argentina Week” en Estados Unidos. Pero que alimentó interrogantes y permitió que crezcan las especulaciones sobre por qué podría salir eyectado del Gobierno en el corto plazo.

El ex vocero presidencial confesó que evadió impuestos por su ahorro no declarado para impedir que exista una denuncia penal. Muchos especialistas legales dicen que fue una estrategia positiva para evitar la cárcel porque la tenencia de Bitcoin no tiene penalidad.

Sin embargo, presenta puntos oscuros. El principal es el siguiente: todo lo que señaló Adorni es verificable. Un juez puede pedir el registro de los movimientos e inversiones en criptomonedas que realizó el protagonista del escándalo para dar cuenta de cómo se incrementó su patrimonio. “Bitcoin opera sobre un registro público y permanente, así que la versión completa es 100% verificable si se muestran las direcciones”, aportó Agustín Giménez, especialista en Inteligencia Artificial (IA) y negocios digitales, que expuso su visión del tema.

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El profesional también aseveró que las inversiones que realizó no son oscuras. “La blockchain es exactamente lo contrario de un sistema opaco: es un libro contable público y permanente donde cada transacción queda registrada con fecha, hora, monto y dirección de origen y destino, consultable por cualquiera, para siempre. Si la operatoria de 2014 existió, es completamente verificable. La carga de la prueba es trivial de resolver: basta con mostrar las direcciones”, analizó.

Con esta jugada que ensayó, está a las claras que Adorni jugó su última bala para permanecer en el cargo que ocupa. Porque quedó expuesto, y en soledad prácticamente, ya que con el correr de las horas se vio que los únicos que garantizan su continuidad al frente de la jefatura de Gabinete son Javier y Karina Milei, el Presidente y la secretaria general de la Presidencia. El resto de los miembros del Gabinete hizo silencio y dejó trascender su malestar por la situación, con voces en volumen bajo.

Mientras que el entorno de Patricia Bullrich, jefa del bloque libertario en el Senado, volvió a recargar críticas contra el ministro coordinador. Con esos disparos, agregan, buscó reflejar que la senadora nacional está totalmente convencida de que Adorni se volvió a equivocar y le está haciendo daño al Gobierno. Ya plasmó su posición en la última reunión de la mesa política, cuando le tocó hablar del tema.

Con este panorama, hay por lo menos tres condiciones por las cuales el ex candidato a legislador porteño puede caer, más allá de los esfuerzos que están haciendo los hermanos Milei por sostenerlo. El primer elemento es que termine procesado por algunas de las causas que posee. En el oficialismo lo reconocen: Milei, que se jacta que la moral digita su política de Estado, no puede sostener a un funcionario con sospechas o indicios suficientes de que cometió un ilícito. Sería totalmente contradictorio a lo que pregona.

El segundo punto es que el Gabinete incremente su bronca por la continuidad de Adorni. Nadie piensa contradecir al jefe de Estado que hoy lo defiende a toda costa, sin importar las consecuencias. No obstante, en el elenco libertario se respira tensión e incomodidad cada vez que deben hablar del tema, sobre todo tras los últimos movimientos que realizó el cuestionado integrante de la administración de LLA que, entienden, no ayudaron a que la situación se modifique.

Por otro lado, fuentes libertarias afirman que Adorni perdió toda autoridad. Una frase que cae mal cerca del jefe de ministros, que responden que no es así y que su agenda no se trastocó pese a los avances de las causas judiciales. “Sigue enfocado en la gestión, que incluye reuniones con ministros y seguimiento de la agenda legislativa”, comentaron ante la consulta de este medio.

Por último, aparece el factor personal. En Casa Rosada no descartan que, agobiado por la situación, considerando que su permanencia en funciones le genera un costo demasiado alto al Gobierno, Adorni finalmente de un paso al costado. Esa versión no es nueva, de hecho comenzó a correr cuando los escándalos y la falta de justificaciones se incrementaron en abril. Pero volvió a correr con fuerza tras la entrevista televisiva, en la cual reconoció que es un evasor impositivo porque no declaró ingresos que generó gracias a inversiones en bitcoins.

El exvocero asistirá al Senado el 2 de julio

El jueves pasado cuando se reunió la Mesa Política en Casa Rosada, el jefe de Gabinete Manuel Adorni le cantó el cumpleaños número 70 a la senadora Patricia Bullrich y lugo anunció que se presentará “en julio” ante el Senado para dar informes sobre la gestión del Gobierno, tal como exige el artículo 101 de la Constitución.

En medio de la tormenta que atraviesa se trató de una apuesta para mostrar continuidad, tal como lo hizo en Diputados, apenas estalló el escándalo de la Adorni Week y fijó el 29 de abril como la fecha de su comparecencia. La agencia Noticias Argentinas anticipó que el ministro coordinador decidió ponerle fecha a su promesa de julio. Asistirá el 2 de julio como una forma de contener el malestar de los aliados y evitar que bloques dialoguistas se sumen al pedido del peronismo de aprobar un pedido de interpelación y moción de censura, tal como contó PERFIL en su edición impresa de este sábado.

Adorni quería ir a fines de julio, pero la tensión con el PRO y la UCR, y Provincias Unidas exige que el funcionario concurra lo antes posible, pero por el sistema del informe de Gabinete nose puede hacer en un plazo menor a 15 a 20 días.