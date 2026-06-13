Una foto, las señales y el castigo divino

Un hombre que cultiva un jardín, como quería Voltaire. El que agradece que en la tierra haya música. El que descubre con placer una etimología. Dos empleados que en un café del Sur juegan un silencioso ajedrez. El ceramista que premedita un color y una forma. Un tipógrafo que compone bien esta página, que tal vez no le agrada. Una mujer y un hombre que leen los tercetos finales de cierto canto. El que acaricia a un animal dormido. El que justifica o quiere justificar un mal que le han hecho. El que agradece que en la tierra haya Stevenson. El que prefiere que los otros tengan razón. Esas personas, que se ignoran, están salvando el mundo.

Jorge Luis Borges, “Los justos”,

Los conjurados (1985)

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

En la hora de angustia y de luz vaga, en su Golem los ojos detenía. ¿Quién nos dirá las cosas que sentía Dios, al mirar a su rabino en Praga?

Jorge Luis Borges, “El Golem”,

El otro, el mismo (1964)

1. El presidente Javier Milei dio el lunes pasado en el ahora llamado Palacio Libertad un discurso doctrinario en el que expuso una mirada que sumaba religión, economía y filosofía. Fue en un Tributo al Rebe de Lubavitch, en conmemoración del 32º aniversario del fallecimiento del rabino Menajem Mendel Schneerson. Allí, el primer mandatario reveló que su próximo libro, La moral como política de Estado, tendrá un epílogo con el siguiente título: ‘Capitalismo, la divina maquinaria del paraíso’. La operación intelectual que Milei se propuso es, cuando menos, una curiosidad: el paso de las ideas jasídicas, que son la base del movimiento Jabad Lubavitch (que tienen una lectura política y que representan un espacio de poder dentro de la comunidad judía) y un salto a las posturas extremas del anarcocapitalismo de Hans-Hermann Hoppe y Jesús Huerta de Soto. Para Milei, “el capitalismo es el sistema que Dios preparó”. “El único sistema que, en consonancia con la ley de Dios, permite traer el paraíso a la tierra. No el paraíso de las dotaciones infinitas –ese lo perdimos–, sino el paraíso posible: la abundancia radical dentro del mundo caído, lograda por la obediencia al orden divino”.

2. Hay un famoso chiste judío sobre las dos claves del éxito en los negocios: la honestidad (cumplir siempre con la palabra) y la sagacidad (“no prometer nunca nada”). El discurso de Milei tiene mucho de lo segundo. La prosperidad y la abundancia que promete son categorías escatológicas, no programas concretos. La doctrina religiosa funciona aquí como cobertura, no como fundamento de teorías libertarias. La sagacidad en este caso es prometer religión y dar ideología. No sería la primera vez que ocurre. Pero hay que estar advertidos al respecto.

3. Jabad Lubavitch es una parte de la comunidad judeo-argentina, con mucho poder institucional, sin dudas. Pero no representa al conjunto: esa misma comunidad padeció y denunció la represión de los años 70, y produjo figuras como el rabino Marshall T. Meyer, quien integró la Conadep y declaró que no podría perdonarse repetir el silencio de los rabinos europeos de los años 30. Por citar solo un ejemplo.

4. La tradición jasídica, de la que Lubavitch es una derivación, tiene raíces en la Cábala y creció en Europa del Este en el siglo XVIII. Su misticismo implica que la fe puede transformar la realidad: la palabra, estudiada con rigor, opera sobre el universo.

5. Su fundador fue Israel Ben Eliezer, el Baal Shem Tov o por el acrónimo Besht. Su nombre significa literalmente “Maestro del Buen Nombre” –baal (maestro), shem (nombre), tov (bueno)– en referencia a su capacidad de obrar curaciones a través de los nombres divinos. Alguna vez el maestro bueno dijo: “Créeme, hijo, que si tu padre tuviera dinero suficiente como para comprar muebles vistosos y vajilla de lujo, no lo haría, sino que lo repartiría entre los pobres, y donaría el dinero restante al fondo de beneficencia, sin conservar nada para sí”.

6. Otra historia vinculada al jasidismo es la del Golem. El amor por la tecnología que muestra el Presidente, su apertura a las empresas no humanas debería contener enseñanzas para él. La leyenda más difundida sitúa al Golem de Praga en el siglo XVI, en el gueto Josefov, y lo atribuye al rabino Judá Loew ben Bezalel, conocido como el Maharal de Praga (1520-1609), una figura histórica real, uno de los grandes sabios del judaísmo ashkenazí. Según la tradición, el Maharal modeló una figura humana con arcilla del lecho del río Moldava, inscribió en su frente la palabra hebrea emet –verdad– y la animó pronunciando el nombre secreto de Dios. El Golem, llamado Josef, fue creado para proteger a la comunidad judía de Praga de los pogromos y las acusaciones de crimen ritual que periódicamente desencadenaban violencia contra el gueto. Cada viernes al atardecer, antes del comienzo del Shabat, el Maharal borraba la primera letra de emet –transformándola en met, muerte– y el Golem volvía a ser arcilla: el Shabat era el límite que ni la criatura podía cruzar.

7. En 1964, Norbert Wiener, el padre de la cibernética, escribió Dios y Golem, SA, basado en conferencias en Yale y París, el año de su muerte. Su gran pregunta: ¿cuál es el límite de la tecnología? Una pregunta que en 2026 resuena en la encíclica Magnifica Humanitas del papa León XIV: ¿qué hacer ante máquinas que a veces pueden más que los humanos?

8. El escándalo Adorni comenzó con una foto. Fue el 8 de marzo, en Nueva York. Allí, tal como cuenta Giselle Lecrecq en una esclarecedora nota (https://bit.ly/4fCJ3cu): “El director de Radio Jai, Miguel Steuermann, el 8 de marzo tomó una foto en la tumba del Rebe de Lubavitch en Nueva York que desencadenó el escándalo del año. En primer plano estaba Manuel Adorni y, a su lado, una mujer rubia que resultó ser su esposa, Bettina Angeletti. Ese día comenzó un escándalo: el vuelo privado a Punta del Este, el amigo en la TV Pública, las prestamistas, el contratista… La trama que tiene como protagonista al jefe de Gabinete ya salpicó a más de veinte personas y suma episodios a diario”.

9. La foto que describe parte de la ética pública del Gobierno fue tomada ante la tumba del rebe de Lubavitch. Allí comenzó el escándalo. Quizás sea una casualidad. O una señal, que debiera tomarse en cuenta.