Citan a indagatoria a Leal en la causa que investiga la corrupción en ARSAT

La Justicia federal comenzó a profundizar las pesquisas sobre Facundo Leal. Por un lado el expresidente de ARSAT fue citado a declaración indagatoria en la causa que investiga presuntas maniobras de corrupción vinculadas a contrataciones realizadas dentro de la empresa estatal. La decisión fue tomada por el juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, quien también convocó a otros acusados para que presten declaración a partir de fines de junio. Y por otro lado, progresa la investigación sobre presuntas irregularidades en el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA), luego de que el fiscal federal Ramiro González impulsara una causa por posible enriquecimiento ilícito contra Leal y otros funcionarios de la entidad.

El expediente sobre ARSAT apunta a posibles delitos de fraude contra la administración pública. La Justicia también avanza sobre el análisis del patrimonio de Leal luego del hallazgo de 2,4 millones de dólares en efectivo en varias propiedades. Fuentes judiciales señalaron que Mirabelli ordenó medidas para reconstruir el origen de esos fondos. Dispuso el levantamiento del secreto fiscal y bancario de los imputados, pidió información al Banco Central y solicitó las declaraciones juradas a la Oficina Anticorrupción (OA). Además, todos los citados a indagatoria no podrán salir del país y tienen medidas cautelares sobre sus bienes.

Leal, en tanto, sigue detenido. Es que ya fue procesado con prisión preventiva por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. Esa causa está vinculada a la droga que le secuestraron durante un allanamiento que se ralizó en un departamento de Palermo. Durante su declaración, Leal aseguró que las sustancias eran para consumo personal. Y presentó informes médicos que documentarían su adicción. El juez, no obstante, consideró que las cantidades halladas excedían ese supuesto y resolvió avanzar con el procesamiento.

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En la otra causa, la de la ORSNA, el fiscal González también requirió informes patrimoniales y financieros para analizar la evolución económica de Leal, de la actual presidenta del ORSNA, Noelia Florencia Ruiz; de la vicepresidenta, Lucila Belén Pagani; y de Facundo Gaitán, funcionario incorporado al organismo con tareas de supervisión.

La causa se originó a partir de una denuncia presentada por la diputada nacional Marcela Pagano. La legisladora planteó sospechas sobre el funcionamiento interno del ente regulador, la administración de recursos públicos y la adjudicación de obras aeroportuarias.

La fiscalía busca determinar si existe correspondencia entre los ingresos declarados por los funcionarios y la evolución de sus patrimonios. Para ello, además de los informes financieros, solicitó los legajos personales de los investigados para conocer las condiciones de sus designaciones, antecedentes laborales y remuneraciones percibidas dentro del organismo.

Según versiones periodísticas, durante los últimos meses se habría producido una reorganización interna que incluyó el desplazamiento de personal de carrera y la incorporación de personas vinculadas al círculo de confianza de las autoridades, concentrando funciones clave dentro de un grupo reducido de funcionarios.

La hipótesis judicial sostiene que esa estructura habría continuado incluso después de la salida de Leal de la conducción del organismo.

Otro de los ejes de la investigación apunta a las contrataciones financiadas mediante el Fondo Fiduciario de Fortalecimiento del Sistema Nacional de Aeropuertos. González solicitó información detallada sobre adjudicaciones otorgadas desde enero de 2025 a las empresas Agro, Lemiro Pietroboni, Cemisa y Centro Construcciones, mencionadas en la denuncia como beneficiarias de distintas obras aeroportuarias.