La tensión política alrededor del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó un nuevo capítulo luego de que el oficialismo confirmara su presentación ante el Senado para el próximo 2 de julio, según consignó Clarín.

La decisión fue impulsada por la presidenta del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, en medio de los cuestionamientos de la oposición y de los pedidos de renuncia que comenzaron a multiplicarse tras la controversia generada por la declaración jurada del funcionario.

Manuel Adorni y las inconsistencias en las rectificaciones de su declaración jurada

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Con esta decisión, el oficialismo busca descomprimir la presión política en el Senado y frenar la iniciativa del peronismo, que intenta reunir apoyos para convocar a una sesión el miércoles con el fin de interpelar al jefe de Gabinete. En ese mismo debate, además, algunos sectores de la oposición evalúan impulsar una moción de censura que podría derivar en su salida del cargo.

La fecha fue acordada entre el Gobierno y la conducción del bloque oficialista en la Cámara alta, con el objetivo de cumplir con la obligación constitucional que establece que el jefe de Gabinete debe concurrir periódicamente al Congreso para brindar un informe de gestión, alternando entre ambas cámaras.

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