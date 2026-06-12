viernes 12 de junio de 2026
POLITICA
DECLARACIÓN JURADA

Manuel Adorni no presentó el anexo con los bienes de su esposa en su nueva declaración jurada

El jefe de Gabinete entregó su declaración patrimonial correspondiente a 2025 y rectificó información de años anteriores, pero no acompañó el formulario reservado que debe incluir los bienes de Bettina Angeletti. Desde su entorno aseguran que aún tiene plazo para presentarlo.

Manuel Adorni y Bettina Angeletti
Manuel Adorni y Bettina Angeletti | CEDOC
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Manuel Adorni presentó su nueva declaración jurada patrimonial y rectificó información de años anteriores, pero no acompañó el anexo reservado que debe detallar los bienes de su esposa, Bettina Angeletti. La documentación fue enviada por la Oficina Anticorrupción a la Justicia sin ese formulario, que forma parte de la presentación obligatoria.

La omisión cobra relevancia porque el jefe de Gabinete modificó aspectos centrales de su patrimonio familiar y atribuyó parte de esos bienes a los ingresos y ahorros acumulados junto a su esposa. Desde su entorno sostienen que tiene plazo hasta el 31 de julio para completar la documentación, mientras continúa el análisis judicial sobre su situación patrimonial.

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LB

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