Manuel Adorni no presentó el anexo con los bienes de su esposa en su nueva declaración jurada

Manuel Adorni presentó su nueva declaración jurada patrimonial y rectificó información de años anteriores, pero no acompañó el anexo reservado que debe detallar los bienes de su esposa, Bettina Angeletti. La documentación fue enviada por la Oficina Anticorrupción a la Justicia sin ese formulario, que forma parte de la presentación obligatoria.

La omisión cobra relevancia porque el jefe de Gabinete modificó aspectos centrales de su patrimonio familiar y atribuyó parte de esos bienes a los ingresos y ahorros acumulados junto a su esposa. Desde su entorno sostienen que tiene plazo hasta el 31 de julio para completar la documentación, mientras continúa el análisis judicial sobre su situación patrimonial.

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LB