Crece la presión del PRO sobre Javier Milei: “Queremos que usted defienda el cambio y no a Adorni”

El partido fundado por Mauricio Macri, Propuesta Republicana (PRO), volvió a cuestionar al Gobierno nacional por la decisión de sostener al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en torno a la polémica por su declaración jurada y las explicaciones sobre el origen de su patrimonio vinculado a criptomonedas. A través de un posteo en sus redes sociales, interpeló al presidente Javier Milei, exigiéndole una definición política ante la crisis que atraviesa su funcionario más cercano: “Presidente: los que estamos apoyando al cambio queremos que usted defienda el cambio y no a Adorni”.

Su pedido se suma al comunicado difundido ayer, en el que el espacio macrista sentenció que “no hay justificación posible” para sostener al funcionario libertario tras las inconsistencias detectadas en su patrimonio.

A su vez, el legislador porteño Darío Nieto sostuvo una postura crítica sobre el caso y puso el foco en la viabilidad de la versión financiera. “Era imposible que alguien en 2013 pusiera 200 lucas en Bitcoin, Adorni tiene que renunciar”, afirmó.

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El PRO elevó este viernes el tono de sus cuestionamientos contra el Gobierno nacional

Esta controversia se remonta al viaje del jefe de Gabinete junto a su esposa, Bettina Angeletti, a Nueva York en el avión presidencial, episodio que reactivó denuncias por presunto enriquecimiento ilícito. A partir de allí, se iniciaron investigaciones sobre la evolución patrimonial del funcionario.

Según trascendió, se analizaron adquisiciones de propiedades y mecanismos de financiamiento que no se condicen con lo declarado. Además, surgieron observaciones sobre préstamos hipotecarios utilizados para la compra de inmuebles.

Adorni había anticipado que su situación quedaría aclarada con la presentación de su declaración jurada.

La controversia estalló tras la presentación de la declaración jurada del funcionario libertario

En ese documento, según explicó en declaraciones públicas, justificó parte de su patrimonio en ganancias cercanas a los casi 300.000 dólares provenientes de inversiones en criptomonedas, activos que no habían sido declarados.

Un frente opositor unificado y “fuego amigo”

El caso escaló en el plano político y generó reclamos de distintos sectores opositores, que reclaman su salida del cargo. A las críticas del PRO se sumaron el peronismo, la Coalición Cívica y referentes de la Unión Cívica Radical, además de cuestionamientos internos dentro del propio oficialismo.

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