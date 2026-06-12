Schiaretti sobre Adorni: "El Gobierno nacional no puede seguir sosteniendo la mentira ni un día más"

El exgobernador de Córdoba Juan Schiaretti sostuvo que “Manuel Adorni no puede seguir siendo jefe de Gabinete de Ministros” y que “el gobierno nacional no puede seguir sosteniendo la mentira ni un día más”.

“Adorni ocupa uno de los cargos más altos de la República Argentina con rango constitucional. Adorni le mintió al pueblo argentino y mintió ante el Congreso de la Nación”, afirmó en una publicación “X”.

Especialista sobre Adorni: "No podemos tener a ese personaje mentiroso y delincuente confeso como jefe de Gabinete"

Qué dijo Schiaretti sobre Adorni

Además consideró que “el país necesita funcionarios que digan la verdad y no ejerzan el poder para beneficio propio”.

“Basta de encubrir y avalar mentiras”, concluyó Schiaretti en el mensaje publicado en esa red social.

El posteo difundido por Schiaretti cuenta con la firma también de la senadora Alejandra Vigo, y los diputados nacionales cordobeses de Provincias Unidas Ignacio García Aresca, Carlos Gutiérrez, Alejandra Torres, Juan Brügge y Carolina Basualdo.

Gabriela Estévez sobre Adorni: "´La moral como política de Estado´, te la debo"

Otras opiniones sobre Adorni

La diputada cordobesa de Unión por la Patria, Gabriela Estévez, aseguró que “Adorni inventó un supuesto pendrive con 500.000 dólares, modificó sus DDJJ anteriores y se acogió a la inocencia fiscal creada por Espert para que los evasores queden impunes”.

“Toda una estrategia pensada con un único objetivo: zafar judicialmente. ´La moral como política de Estado´, te la debo”, cuestionó Estévez.

La especialista en Transparencia, Delia Ferreira Rubio, expresó que "no podemos tener a ese personaje mentiroso y delincuente confeso como jefe de Gabinete".