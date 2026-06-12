La abogada Delia Ferreira Rubio sostuvo que "no podemos tener a ese personaje mentiroso y delincuente confeso como jefe de Gabinete" al pronunciarse sobre la situación de Manuel Adorni.

“Lo primero, me pareció que mostraba una soberbia típica del chanta en la exposición. La segunda cosa que me hizo acordar a lo que muchos hacían para justificar fondos comprando el billete de lotería ganador”, agregó en declaraciones a Mitre Córdoba.

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Qué dijo Ferreira Rubio sobre Adorni

“Entonces con eso justificaban con la sofisticación de las criptomonedas. Después durante la mañana conocimos los videos anteriores donde decía que para la época donde invertía 200 mil dólares que tampoco explicaba de dónde salían muy claramente e invertía todos sus ahorros en una criptomoneda. Después dijo que ´no sabía nada para esa época de las criptomonedas´, lo que demuestra que realmente empezaba a hacer agua esa explicación”, recordó la letrada.

“En el gobierno actual usar las criptomonedas justamente para justificar la omisión maliciosa de datos en sus declaraciones juradas durante todos estos años me parece una mala elección para el dibujo”, enfatizó en diálogo con Jorge "Petete" Martínez.

Y luego completó: “El dibujo es eso un dibujo tratando de justificar los gastos que ya se han comprobado y tratando de mejorar la situación penal de este sujeto porque obviamente el delito de enriquecimiento ilícito tiene una pena más alta que la del delito de omisión maliciosa en la declaración jurada”.

“La justicia va a tener que investigar un poquito más. Esto va a demorar. En alguna de las causas que ya le han iniciado confesó dos delitos más: evasión fiscal reiterada por muchos años y el delito de falsear u omitir datos en declaración jurada que es otro delito, tiene una pena menor que enriquecimiento ilícito. Pero amén de lo que la justicia pueda decir, lo que tenemos ya claro todos, y para eso no hace falta ir a ningún juez, es que Adorni miente”, argumentó la especialista en transparencia.

Además señaló que “Adorni miente sistemáticamente”. “Por lo tanto, ¿por qué le vamos a creer ahora este nuevo invento que ha hecho? Que ya se desmintió solo el mismo ayer, además”, puntualizó.

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“En marzo debió estar afuera”

“En un gobierno sano y sin irnos a los países nórdicos, en Uruguay no más, en marzo debió estar afuera. En marzo, cuando empezamos a conocer los viajes de la señora, los viajes después no explicados y demás. En ese momento debió estar afuera”, consideró Ferreira Rubio.

“Pero además ahora, después de haberle mentido al Congreso de la Nación, y todos lo vimos aquel día diciendo no hay ningún ocultamiento, todo está declarado. Después de haberle mentido al periodismo y a la ciudadanía a través del periodismo, en aquella conferencia de prensa, donde encima le dijo a un periodista ´no sos más que un periodista´, sin olvidarse que él no es más que un funcionario público pagado con nuestros impuestos”, insistió.

“Entonces todo es inconsistente. Esa persona no puede seguir siendo jefe de Gabinete ni funcionario de ningún tipo en ningún gobierno. De hecho el delito que ayer confiesa de haber falseado sus declaraciones juradas ante la Oficina Anticorrupción tiene anexa la pena de inhabilitación especial perpetua. Nunca más puede ser funcionario público en esas circunstancias. Lo que cabe en el sistema institucional argentino porque ya que él renuncie por una cuestión de ética lo descarto, entonces lo que queda es que el presidente de la nación lo eche o que el Congreso lo remueva”, explicó la especialista.

“La Constitución del 94 creó esa figura del jefe de Gabinete como un fusible para proteger la institucionalidad y le dio al Congreso la posibilidad de removerlo con unas mayorías especiales en ambas cámaras que es más de la mitad de los miembros de cada cámara y que lo remuevan”, precisó.

“No hay otra. No podemos tener a ese personaje mentiroso y delincuente confeso como jefe de Gabinete ni un día más. En un país serio no debería ser jefe de Gabinete ni un minuto más”, concluyó Ferreira Rubio.