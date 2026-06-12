"Es muy peligroso": expertos advierten qué hay detrás del Bitcoin millonario de Adorni

La declaración de Manuel Adorni sobre una inversión temprana en Bitcoin que le habría permitido obtener una ganancia cercana a los 300 mil dólares abrió un nuevo debate sobre las criptomonedas, la trazabilidad de las operaciones y los límites de la evidencia digital.

En diálogo con Punto a Punto Radio (90.7 FM), la especialista en tecnología blockchain y referente de Mujeres en Bitcoin, Daiana Gómez Banegas, sostuvo que existen elementos técnicos que pueden verificarse de manera objetiva, aunque aclaró que eso no necesariamente alcanza para acreditar la identidad de quien realizó las operaciones.

"Si algo está registrado en la blockchain de Bitcoin, ese hecho a ciencia cierta y de manera fehaciente sucedió", explicó la especialista al referirse al funcionamiento del sistema descentralizado donde quedan asentadas las transacciones.

Sin embargo, advirtió que existe una diferencia entre demostrar que una billetera realizó movimientos y probar quién era su titular en el momento en que ocurrieron. "Que Adorni haya aparecido con un balance de una billetera que dice que tiene todos esos movimientos no significa que esos movimientos los haya hecho él", afirmó.

Según Banegas, una eventual investigación judicial podría confirmar la existencia de las operaciones porque quedaron registradas en la blockchain, pero deberá apoyarse en otro tipo de pruebas para establecer la autoría. "La Justicia puede decir que todos estos movimientos sucedieron, están en la blockchain, están registrados y son trazables. Ahora, aparte de la trazabilidad, hay que demostrar que efectivamente fue él quien realizó esas operaciones", señaló.

Cómo se construyen las grandes fortunas en Bitcoin

Consultada sobre la posibilidad de obtener ganancias extraordinarias con Bitcoin, Banegas explicó que los casos más exitosos suelen compartir ciertas características poco frecuentes. "La gente que ha podido hacer mucho dinero es la que ha tenido un buen capital inicial y la resistencia emocional a las bajas de precio de Bitcoin para no deshacerse del activo", sostuvo.

Además, remarcó que muchas de las personas que obtuvieron rendimientos millonarios pudieron mantener sus inversiones durante años sin necesidad de vender para afrontar gastos cotidianos. "Tampoco han tenido la necesidad, cuando Bitcoin alcanzaba precios altos, de venderlo para hacer frente a gastos de la vida diaria", agregó.

Schiaretti sobre Adorni: "El Gobierno nacional no puede seguir sosteniendo la mentira ni un día más"

"Era muy de nicho, era peligroso y también requería cierta expertiz técnica para manejar un volumen tan grande de dinero", explicó.

La advertencia sobre el "dinero fácil"

Más allá del caso puntual, Banegas manifestó preocupación por el impacto que este tipo de historias puede generar en personas que no conocen el funcionamiento del mercado cripto. "La mayoría de las experiencias que suele tener la gente que no está imbuida en el ámbito tecnológico hace la asociación entre cripto, Bitcoin y dinero fácil", advirtió.

En ese sentido, consideró que determinados episodios públicos contribuyen a instalar expectativas poco realistas. "Con hechos como el de Libra o ahora como el de Adorni se siembra esta cuestión del dinero fácil", afirmó.

Especialista en transparencia sobre Adorni: "No podemos tener a ese personaje mentiroso y delincuente confeso como jefe de Gabinete"

Para la especialista, Bitcoin ofrece utilidades que van mucho más allá de la especulación financiera. Entre ellas mencionó los pagos internacionales, las transferencias de dinero entre países y diversas aplicaciones vinculadas a la tecnología blockchain.

"Sí hay gente que se ha vuelto millonaria y que ha tenido un crecimiento patrimonial sustancial, pero es justamente la gente que tenía la espalda y los recursos como para poder sostenerlo", concluyó. "Bitcoin es para millones y no para millonarios".