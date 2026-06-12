El dólar en Córdoba: a cuánto cotiza este viernes 12 de junio

Este viernes 12 de junio el dólar oficial en el Banco Nación se vende a 1.400 pesos y cotiza a 1.450 pesos para la compra.
El Gobierno nacional estableció bandas de entre $1.000 y $1.500 pesos para que la divisa estadounidense flote.
Dólar Banco Nación
- - Compra: $1.400.
- - Venta: $1.450.
Dólar Blue
- - Compra: $1.434
- - Venta: $1.465.
Dólar MEP
Por su parte, el dólar MEP cotiza a $1.450,15 para la compra, y $1.450,68 para la venta.
Este viernes 12 de junio la cotización del dólar oficial varía según la entidad financiera. Así están los valores:
Bancor
- - Compra: $1.400.
- - Venta: $1.460.
BBVA
- - Compra: $1.400.
- - Venta: $1.450.
ICBC
- - Compra: $1.385.
- - Venta: $1.445.
Banco Supervielle
- - Compra: $1.389.
- - Venta: $1.439.