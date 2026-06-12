Gabriela Estévez sobre Adorni: "´La moral como política de Estado´, te la debo"

La diputada nacional Gabriela Estévez aseguró que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, “le mintió a los diputados y le mintió a todos los argentinos”.

“Adorni mintió descaradamente en su paso por el Congreso. Le mintió a los diputados y le mintió a todos los argentinos”, sostuvo en una publicación de “X”.

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Qué dijo Gabriela Estévez sobre Adorni

“Pedimos que se convoque urgente a una sesión especial para promover una moción de censura. No puede seguir ni un día más como funcionario público”, expresó la legisladora de Unión por la Patria.

“Adorni inventó un supuesto pendrive con 500.000 dólares, modificó sus DDJJ anteriores y se acogió a la inocencia fiscal creada por Espert para que los evasores queden impunes”, agregó.

“Toda una estrategia pensada con un único objetivo: zafar judicialmente. ´La moral como política de Estado´, te la debo”, enfatizó Estévez.

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Defensa de Cristina Fernández

“Mientras tanto, Cristina sigue presa y proscripta con causas armadas, sin pruebas, con "arrepentidos" bajo amenaza y jueces que iban a jugar al pádel a la Quinta de Olivos”, aseveró la diputada nacional.

“No hay democracia real cuando no hay igualdad ante la ley y cuando se utilizan las instituciones para perseguir a unos y encubrir a otros”, cerró Estévez.