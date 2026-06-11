Comenzó la era Sampaoli en Talleres

La era Jorge Sampaoli ya está en marcha en Talleres. El entrenador arribó esta madrugada desde Río de Janeiro, por la mañana firmó su contrato - hasta diciembre del 2027 -, almorzó el predio albiazul y por la tarde se hizo cargo del primer entrenamiento frente al plantel profesional.

Con el inicio de los trabajos en el Centro de Alto Rendimiento Deportivo Amadeo Nuccetelli, el 'Matador' puso en marcha una nueva etapa deportiva bajo la conducción del ex DT de la Selección argentina.

La presentación oficial del nuevo director técnico se realizó en la Cancha 2 del predio albiazul y contó con la participación del presidente Andrés Fassi, miembros de la Comisión Directiva y representantes de la estructura deportiva de la institución.

La jornada comenzó con estudios médicos y evaluaciones nutricionales, mientras que posteriormente los futbolistas realizaron distintos trabajos físicos enfocados en la fuerza y la movilidad, como parte de los primeros pasos de la planificación diseñada por el flamante cuerpo técnico.

Los jugadores que participaron de esta primera jornada de preparación fueron Gabriel Báez, Santino Barbi, Bruno Barticciotto, Giovanni Baroni, Mateo Cáceres, Matías Catalán, Timoteo Chamorro, Franco Cristaldo, Valentín Dávila, Valentín Depietri, Santiago Fernández, Jeremías Florentín, Matías Galarza, Matías Gómez, Guido Herrera, Ronaldo Martínez, Rick Lima Morais, Ulises Ortegoza, Martín Río, Augusto Schott, Juan Sforza, Diego Valoyes, Alex Vigo y Franco Yennerich.

Durante los próximos días, el objetivo estará centrado en la adaptación a la metodología de trabajo propuesta por Sampaoli y su equipo, además de profundizar el conocimiento individual y colectivo del plantel para comenzar a delinear una identidad futbolística propia.

La actividad continuará mañana con una nueva práctica matutina en el predio de barrio Jardín. Tanto el viernes como el sábado los entrenamientos se desarrollarán en horario matutino, mientras que desde el lunes comenzará formalmente la pretemporada con una planificación de alta intensidad que incluirá jornadas de doble e incluso triple turno.