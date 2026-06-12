Seguridad vial: cómo denunciar por WhatsApp a un conductor temerario y qué sanciones prevé

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) presentó el Sistema de Reporte Vial Ciudadano, una herramienta digital que permite a cualquier persona denunciar hechos de violencia vial y conductas peligrosas a través de WhatsApp. La medida se enmarca en la Semana de la Seguridad Vial e incorpora tecnología y participación ciudadana como complemento de los controles presenciales en todo el país.

Quienes presencien maniobras temerarias o infracciones graves podrán enviar material audiovisual y datos del hecho al número 11-2787-0000. Entre las conductas que podrán reportarse figuran el manejo bajo los efectos del alcohol, el exceso de velocidad, las picadas ilegales, los sobrepasos indebidos, la conducción de menores, el uso de celulares al volante, las patentes adulteradas y otras situaciones de violencia vial.

Aumentaron las multas de la Caminera: la más cara puede costar hasta $4,2 millones

Para que un reporte sea válido, deberá incluir videos o fotos con la patente del vehículo visible, además de lugar, fecha y hora aproximada del hecho, junto con un breve formulario. El registro deberá ser realizado por terceros -acompañantes o peatones- y nunca por la persona que conduce.

Equipos técnicos de la ANSV analizarán cada denuncia junto con las pruebas aportadas y, según la gravedad del caso, podrán aplicarse sanciones que incluyen la suspensión o inhabilitación de la licencia de conducir, aunque la presentación de un reporte no implica de manera automática una sanción.

Según indicó el organismo, el sistema busca ampliar la capacidad de detección de conductas peligrosas que muchas veces ocurren fuera de los operativos tradicionales de control, además de aportar información para identificar patrones de riesgo y reforzar campañas de prevención. La iniciativa forma parte de una estrategia más amplia de modernización de los mecanismos de fiscalización vial, con el objetivo declarado de reducir siniestros en rutas y calles del país.