Aumentaron las multas de la Caminera: la más cara puede costar hasta $4,2 millones

El Gobierno de Córdoba actualizó los valores de las multas que aplica la Policía Caminera tras reajustar la Unidad Fija de Multa (UF), el parámetro utilizado para calcular las sanciones por infracciones a la Ley Provincial de Tránsito 8.560. La modificación fue oficializada mediante la Resolución 28 publicada en el Boletín Oficial y fija cada UF en $2.109.

La actualización toma como referencia el valor del litro de nafta súper al 5 de junio informado por la Federación de Expendedores de Combustibles y Afines del Centro de la República (Fecac). El nuevo valor representa un incremento de $51 respecto del monto vigente hasta mayo.

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Las faltas catalogadas como leves contemplan sanciones de entre 20 y 100 UF. En esta categoría se incluyen conductas como conducir fumando, entre otras infracciones similares. Los montos van desde $42.180 hasta $210.900 y pueden implicar la pérdida de hasta dos puntos en la licencia de conducir.

Las infracciones graves se ubican entre 100 y 200 UF. Un ejemplo es circular sin las luces reglamentarias encendidas. En estos casos, las multas parten de $210.900 y pueden alcanzar los $421.800, además de la quita de entre dos y cinco puntos del carnet.

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Las faltas consideradas muy graves abarcan conductas como cruzar un semáforo en rojo, conducir a contramano o exceder los límites de velocidad permitidos. Estas infracciones contemplan sanciones de entre 200 y 400 UF, por lo que los montos pueden llegar hasta $843.600. También prevén la pérdida de hasta 20 puntos de la licencia.

La escala más alta corresponde a infracciones vinculadas con alcoholemia positiva, destrucción de infraestructura vial, adulteración de documentación o licencias y otras conductas de extrema gravedad. En estos casos, las multas van de 1.200 a 2.000 UF, con valores que oscilan entre $2.530.800 y $4.218.000. Además de la sanción económica, la normativa prevé la inhabilitación para conducir y, en determinadas situaciones, la posibilidad de iniciar actuaciones penales.