Milei ya tiene dos opciones que lo superan en la intención de voto a presidente, según una nueva encuesta

La desaprobación del gobierno de Javier Milei llegó al 61% en junio de 2026, mientras que la aprobación se ubicó en el 35%. Desde el pico de 45% de noviembre de 2025 —días después de las elecciones de medio término—, el gobierno acumula una caída de 10 puntos en aprobación. En los últimos meses, sin embargo, la curva se estabilizó.

Ante la pregunta sobre intención de voto presidencial, el peronismo lidera con el 25%, seguido por La Libertad Avanza con el 24%. El PRO y el Frente de Izquierda suman 5% cada uno. El dato más llamativo es que el 21% todavía no sabe a quién votaría, y el 6% prefiere no responderlo.

En una nueva encuesta de junio Javier Milei detiene su caída en el ranking latinoamericano de presidentes pero sigue en negativo

Según la Encuesta de Satisfacción Política y Opinión Pública (ESPOP) de la Universidad de San Andrés realizada entre el 3 y el 5 de junio sobre una muestra de 1.000 casos en todo el país el índice oscila entre 37% y 35%, lo que el propio informe interpreta como un posible piso.

La satisfacción con la marcha del país sube levemente a 30% (+1 punto), ubicándose 2 puntos por encima del mismo momento del gobierno de Macri (28%) y 20 puntos por encima del nivel observado durante la gestión de Alberto Fernández (10%).

Comparación histórica: mejor que Fernández, peor que Macri

En términos comparativos, la aprobación de Milei se mantiene por debajo de la que registraba Macri en igual período de gestión —45%— y por encima de la de Alberto Fernández, que en ese momento alcanzaba solo el 21%.

La satisfacción general con la marcha del país también subió un punto, al 30%. Ese número supera en 2 puntos al registrado durante el tercer año de Macri (28%) y en 20 puntos al del gobierno de Alberto Fernández (10%).

El 67% de los encuestados sigue manifestando insatisfacción con la marcha general del país. Los más satisfechos son los votantes de Milei (58%) y quienes se ubican ideológicamente a la derecha (70%). Los más insatisfechos son los votantes de Massa y Bregman (96% en ambos casos).

Falta de trabajo, corrupción y bajos salarios: las tres grandes preocupaciones

La falta de trabajo encabeza el ranking de problemas del país con el 40%, un dato que creció 3 puntos respecto a la medición anterior. La corrupción aparece segunda con el 34%, y los bajos salarios terceros con el 33%. La inflación, en tanto, cayó al 19% —3 puntos menos— y los bajos salarios perdieron 5 puntos de centralidad.

Las políticas de salud (75%), educación (75%) y obras públicas (74%) son las áreas con mayor insatisfacción. En el otro extremo, la política exterior es la que genera mayor conformidad, aunque tampoco alcanza números altos: solo el 33% se declara satisfecho.

El 58% cree que el país empeoró; el 43% anticipa que empeorará

La percepción retrospectiva es negativa para la mayoría: el 58% considera que la situación del país empeoró en el último año, frente al 19% que cree que mejoró. El 21% la ve igual.

Una encuesta de humor social refleja que Milei detuvo su caída y solo un grupo de votantes dice esta mejor que otros años

Mirando hacia adelante, las proyecciones tampoco son optimistas. El 43% espera que el país empeore en los próximos doce meses, contra un 28% que anticipa una mejora. En la dimensión personal, el 57% afirma que su situación empeoró en el último año y solo el 11% que mejoró. A futuro, el 36% cree que su situación personal empeorará.

Bullrich arriba, Adorni en caída sostenida

Patricia Bullrich encabeza el ranking de imagen positiva entre los dirigentes con el 38%. La siguen Milei (33%, 2 puntos menos que en la medición anterior), Cristina Fernández de Kirchner (32%) y Victoria Villarruel (31%).

Todos los dirigentes tienen diferencial negativo de imagen. Los peores son los de Máximo Kirchner (-54%), Lilia Lemoine (-51%) y Miguel Ángel Pichetto (-50%).

Entre los ministros y funcionarios, Manuel Adorni y Karina Milei acumulan los peores diferenciales: -58% y -56%, respectivamente. La imagen negativa de Adorni llegó al 72%. El funcionario mejor posicionado es Luis Caputo, con 27% de imagen positiva, aunque también registra 56% de imagen negativa.