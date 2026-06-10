Pedrocca apuntó contra Moreno tras las amenazas e intimidaciones a su hija

El concejal cordobés Gustavo Pedrocca denunció este miércoles amenazas y maniobras de seguimiento dirigidas contra su hija luego de haber pedido públicamente la renuncia del exconcejal Ricardo Moreno por su vinculación política con Claudio Barrelier, principal acusado por el femicidio de Agostina Vega. La denuncia ya fue presentada ante la Justicia y, según indicó, incluye mensajes intimidatorios y registros de los presuntos seguimientos.

En diálogo con Punto a Punto Radio, Pedrocca explicó que los episodios comenzaron días después de sus declaraciones públicas sobre Moreno. "Recibe el domingo mensajes intimidatorios a mis hijas que lo aportamos a la causa. Le dije al abogado José D'Antona: 'Mirá, está pasando esto'", relató.

Milei ya tiene dos opciones que lo superan en la intención de voto a presidente, según una nueva encuesta

El edil señaló que, tras los primeros mensajes, comenzaron a prestar atención a los movimientos de su familia. Según contó, una de sus hijas fue seguida y el novio de la joven recibió visitas inesperadas antes de ser perseguido hasta su lugar de trabajo. "Cuando ya vimos que esto iba escalando, metimos rápidamente con todas estas pruebas la denuncia, porque el miedo que tiene mi hija ahora... tuvieron que apagar sus redes sociales", afirmó.

Pedrocca también describió la modalidad que habrían utilizado las personas involucradas. "Viene a buscar a fulano de tal. Tenían varios datos. No se habían pedido Uber", sostuvo. Además, aseguró que cuentan con elementos que respaldan la denuncia. "Tenemos la imagen del gran trayecto que han hecho siguiéndolos, del mismo vehículo con las mismas caras", indicó.

Durante la entrevista, el concejal se refirió al impacto que la situación tuvo en su familia y sostuvo que decidió mantener su postura pública pese a las consecuencias. "Si vos hablás, te pasan estas cosas. Si te callás, sos cómplice. ¿Cómo hacemos?". Pedrocca aseguró que el temor afecta especialmente a su hija. "Ella tiene miedo y ya no quería ir a la universidad", señaló.

Proyecto de ordenanza

Durante la entrevista, el dirigente reveló que presentó un proyecto de ordenanza vinculado a las incompatibilidades entre la función pública y determinadas actividades profesionales. "Existe el ejercicio de la defensa y la posibilidad de trabajar como abogado penalista, pero debe haber una extensión resuelta incompatible con el ejercicio de las funciones que por elección nosotros asumimos", sostuvo.

El Gobierno de Córdoba ordenó a ministros no viajar al Mundial: “Estarían en Narnia”

Y añadió: "Si la gente nos vota para estar de un lado, no podemos estar defendiendo a los malos. No podemos estar defendiendo a alguien que comete delitos que pueden ser perpetua. No podemos defender a alguien que tiene antecedentes de pedofilia".

La denuncia quedó ahora en manos de la Justicia, que deberá analizar los elementos aportados para intentar identificar a los responsables de las amenazas y los presuntos seguimientos denunciados por el concejal.