El Gobierno de Córdoba ordenó a ministros no viajar al Mundial: “Estarían en Narnia”

Los ministros y funcionarios del Gobierno de Córdoba tienen la instrucción de no asistir al Mundial 2026 que se disputará en Estados Unidos. La revelación la hizo Daniel Pastore, ministro de Vinculación Comunitaria y Protocolo, quien aseguró que la decisión fue tomada por el gobernador para evitar una imagen de “desconexión” frente a la situación económica y social que atraviesa el país.

Según aclaró, la decisión fue tomada antes de que se produjera el crimen de Agostina Vega y responde a una política de austeridad y cercanía con la realidad social. “Tenemos una indicación del gobernador de los miembros del gabinete de no asistir al Mundial”, aseguró. “La foto de funcionarios en el Mundial genera estar en Narnia, genera desconexión y una falta de empatía con lo que está viviendo el resto de la sociedad”, sostuvo.

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Además, remarcó que el Gobierno considera que el contexto actual exige máxima dedicación de los funcionarios a la gestión pública. “El Mundial dura un mes y medio y nosotros necesitamos estar a la altura del gobernador en cuanto al compromiso y la contracción al trabajo”, agregó.

El caso Agostina Vega

Pastore sostuvo que la evaluación del Ejecutivo sobre la investigación es positiva y defendió especialmente el accionar del fiscal Raúl Garzón y del ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros. “La actuación del ministro Quinteros en el caso Agostina ha sido muy eficaz, al igual que la de la Justicia en el arranque de la investigación”, afirmó.

Si bien reconoció que existen cuestionamientos sobre las primeras horas de la búsqueda de la adolescente desaparecida, consideró que los mecanismos institucionales previstos por la Justicia son los que deben determinar si existieron errores o responsabilidades.

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En ese marco, señaló que resulta llamativo que mientras familiares de la víctima pidieron públicamente que Garzón continúe al frente de la causa hasta llegar “a las últimas consecuencias”, desde algunos sectores políticos se impulse su apartamiento. “Me parece que tiene sentido común permitirle al fiscal llegar hasta el final del proceso para luego ser escrutado”, expresó a La Voz en Vivo.

Pastore también se refirió a la polémica generada por el ingreso de Claudio Barrelier a la Municipalidad de Córdoba como becario. “Usar el femicidio de Agostina para debatir la manera en que se accede al Estado es usar políticamente la muerte de Agostina”, afirmó.