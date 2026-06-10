Ricardo Darín sobre el femicidio de Agostina Vega: "La situación es tremenda"

El prestigioso actor argentino Ricardo Darín calificó de “tremenda” la situación por la violencia de género al referirse al femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada en la ciudad de Córdoba.

“La situación es tremenda. Lo que acaba de ocurrir con esta chiquita hace que necesariamente ya no los movimientos femeninos, ya los hombres, la ciudadanía, la humanidad deba pensar cómo puede ser que haya energúmenos que estén tan mal de la cabeza y que estén amparados por otros que están peor de la cabeza que ellos como para que ocurra lo que acaba de ocurrir”, afirmó Darín.

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Qué dijo Darín sobre el femicidio de Agostina Vega

“Esta chiquita, Agostina, no sólo fue secuestrada, fue violada, fue asesinada y fue descuartizada, y luego enterrada por un señor que había tenido denuncias de violencia de género, y que había estado detenido y lo largaron, lo dejaron libre”, cuestionó en diálogo con el periodista Marc Giró en el programa "Cara al Show" de la cadena española laSexta.

Además enfatizó que “si esa línea de energúmenos hubiesen hecho el trabajo que tenían que hacer esa chica hoy estaría viva”.

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Qué pasa con la violencia de género

“¿Qué pasa con la violencia en el mundo? ¿Qué pasa con la violencia con las mujeres? ¿Qué pasa con los hombres? Ya es una pregunta que no sé, no sé a quién se tiene que dirigir”, se preguntó Darín.

“Propongo que todos tratemos de recordar en nuestro grupo de amigos si no detectamos en algún momento señales, alarmas de violencia, y que hasta en un determinado contexto nos parecían un poco graciosas, pero que luego capa sobre capa conforman una personalidad de una violencia que termina siendo lo que hizo este hombre con esta pobre chica”, analizó el actor argentino.

También consideró que el femicidio de Agostina Vega “es una de las consecuencias, en este momento la más grave de todas porque encendió a un país y estamos todos alineados detrás de esto, aún estando a la distancia porque a mí me tocó estar aquí”.

“Pero agradezco la oportunidad de poder decirlo porque en realidad lo que hace falta es que nos pongamos los pantalones largos de verdad, de una vez por todas, y dejarnos de joder”, aseveró.

“No podemos empezar a naturalizar este tipo de cosas como ha venido ocurriendo. Y en eso tenés mucha razón las políticas, las formas de ser de ultraderecha normalmente tiende a no ser sensibles con este tipo de temas, incluso tratar de taparlos o de tacharlos. No existen, para ellos no existen”, concluyó Darín.