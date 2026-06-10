El video de Soledad Andreani con Barrelier y el Ford Ka minutos después de que descartara el cuerpo de Agostina Vega

Las cámaras de un comercio de barrio Yofre captaron a Claudio Barrelier y Soledad Andreani bajando juntos del Ford Ka negro minutos antes de las 13 del lunes 25 de mayo.

El fiscal Raúl Garzón tiene identificada esa mañana como el momento bisagra de la causa. Entre las 10 y las 12 del mismo lunes, según la investigación, Barrelier trasladó los restos de Agostina desde su casa en barrio Cofico hasta el lugar donde fueron hallados. El video fue filmado justo después de esa ventana horaria.

El video fue difundido por ElDoce.

El Ford Ka aparece estacionado frente al negocio. Andreani baja primero, con buzo claro, riñonera y anteojos de sol. En un momento la cámara la capta hablando por teléfono. Después baja Barrelier desde el asiento del conductor. Intercambian palabras. Él abre el baúl y manipula algo adentro, una frazada o lona, la dobla y la vuelve a dejar en el mismo lugar. Los dos entran y salen del local varias veces cargando bolsas de compras que van acomodando en el baúl.

Es la primera vez que aparecen los dos en el mismo plano después del femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años cuyo cuerpo fue encontrado en un descampado de Ampliación Ferreyra una semana después de su desaparición. La menos fue abusada y murioó por asfixia.

El auto, el baúl y lo que peritaron

El Ford Ka negro fue secuestrado por la Justicia días después de que el cuerpo de Agostina apareciera y fue sometido a pericias. Uno de los puntos que analiza el equipo del fiscal Garzón es que el vehículo habría sido lavado después de que Barrelier lo utilizara.

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Según declaraciones previas de la detenida, se trataría de "materiales de contrucción": “Volvió, bajó la mochila con ropa y salimos a buscar los materiales. Paramos en un kiosco y fuimos a la ferretería de Alsina. Había olor a cigarrillo. Di los materiales a los albañiles que estaban trabajando. Él se duchó y se acostó a dormir. A las 2 lo llama el papá de Agostina. Él le dijo dónde estaba y fue. Salí porque quería saber más y tenía miedo de que le pegaran porque era mi pareja. Yo le creía”.

Además, agregó que “no le quería prestar el auto, algo feo sentí. Le insistí que no, pero se paró y se fue a buscar el auto al garaje. Nunca jamás me imaginé todo esto. Mi relación con él duró un par de meses, pero fueron intensos. Ahora me doy cuenta de que me mintió desde el primer momento y me usó. Me cagó la vida. Escracharon el bar y también escracharon el lugar donde trabajan mis hijos, están destruidos. Me cagó la vida”.