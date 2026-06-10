Viven en la calle y están desaparecidas en Córdoba: piden ayuda para encontrar a una nena de 7 años y su mamá

Una niña de 7 años y su madre son intensamente buscadas en Córdoba. La Justicia solicitó la colaboración de la comunidad para dar con el paradero de Ana Luz Córdoba y María Gimena, de 45 años, quienes fueron vistas por última vez en la vivienda de un familiar de la mujer, en el sector oeste de la ciudad.

Según informaron fuentes judiciales, viven en situación de calle y suelen desplazarse por el centro cordobés y la zona de la Terminal de Ómnibus.

La investigación está a cargo de la Fiscalía de Instrucción del Distrito 3 Turno 1, que abrió actuaciones para localizar a la madre y a la menor y solicita que cualquier información relevante sea comunicada de inmediato.

María Gimena mide aproximadamente 1,70 metros, tiene tez trigueña, cabello teñido de castaño claro y ojos oscuros. Ana Luz, en tanto, mide cerca de un metro de altura, tiene tez blanca, cabello castaño y ojos oscuros.

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Cómo aportar información

Quienes puedan brindar datos sobre su paradero pueden comunicarse con la Unidad Judicial 12 a los teléfonos 351-5642877 o 448-1016 (interno 34221), o dirigirse personalmente a la sede ubicada en José Villegas 2100, barrio Patricios, de la ciudad de Córdoba.