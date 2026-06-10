Miguel Heredia, abuelo de Agostina Vega: “La gente nos juzga como si nosotros fuéramos los culpables"

Miguel Heredia, abuelo de Agostina Vega, aseguró que “no va a parar hasta que no tenga justicia y verdad” por su nieta, de 14 años, asesinada en la ciudad de Córdoba.

En medio del dolor por la pérdida de su nieta, se mostró firme en su determinación de acompañar el proceso judicial para esclarecer lo ocurrido y manifestó: “No voy a parar hasta que no tenga justicia y la verdad. Porque más que justicia también quiero la verdad”.

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Qué dijo el abuelo de Agostina Vega

Además el abuelo de la joven destacó la relevancia de la cobertura periodística en el avance de la investigación. “Gracias a ustedes, a todos los medios, esto tuvo difusión y creo que gracias a eso la gente se empezó a mover. O sea, cuando digo gente es la justicia, cuando digo gente la policía”, expresó en declaraciones a Punto a Punto Radio (90.7 FM).

Heredia se refirió a la delicada situación que atraviesa su hija, madre de Agostina, quien permanece hospitalizada y aún no logra procesar la pérdida de la adolescente: “La parte psicológica de ella está bastante complicada, no tiene un pronóstico de alta todavía. Por ejemplo, no cae todavía en la realidad porque de repente estamos hablando y ella dice ´cuando venga mi negra, vamos a ir a tal lado´. Todavía ella como que no cae en la realidad, no está consciente de lo que realmente ha pasado”, puntualizó.

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“La gente nos juzga”

En relación a los cuestionamientos que ha recibido la familia en redes sociales fue tajante al desmentir cualquier tipo de negligencia en el cuidado de su nieta y denunció el hostigamiento público.

“La gente nos juzga a nosotros como si nosotros fuéramos los culpables. La gente cree que nosotros descuidamos a nuestra nieta. En ningún momento descuidamos a nuestra nieta. Mi hija estaba 24/7 con su hija. Mi hija la cuidaba constantemente a su hija. Lo que pasó con mi nieta fue la desgracia de cruzarse con este tipo que es un encantador de serpiente, porque él la manipuló y la indujo a que hiciera lo que hizo, salir sola de casa, subirse a un remis e ir a un lugar donde encontró todo lo que pasó”, sostuvo Heredia.

Además reflexionó profundamente sobre la crisis de valores y la falta de sensibilidad que percibe en el entorno social actual, vinculando esta problemática con la situación económica.

“Estamos viviendo momentos complicados, muy complicado en la sociedad. Yo esto antes de lo que pasara con mi nieta siempre lo hablábamos con mi señora, la falta de empatía de la gente. Pero todo nos lleva al problema económico. Todo, todo, para mí todo nace desde el problema económico. Andamos con el signo peso grabado en la frente. No nos importa pisar al que tenemos al frente. Si vemos una persona caída, la esquivamos y seguimos porque estamos pensando en la parte económica”, evaluó.

Finalmente, Heredia explicó que es el recuerdo de su nieta lo que le permite continuar día a día y cerró con un desesperado pedido a la comunidad y a las autoridades: “Mi nieta nos da fuerza. Mi nieta nos hace poner en pie. Mi nieta hace que todos los días a las 5.30 de la mañana me despierte. Mi nieta hace que me levante y salga a la calle y enfrente a esta gente, a este mundo y me haga estar de pie y salir adelante. No me queda más que agradecerle en medio de este terrible dolor que nosotros tenemos, darles gracias. Darle gracias y pedirle que nos olviden a nosotros, que no se olviden de Agostina, que no nos suelten la mano, que nos sigan apoyando”, concluyó el abuelo de la adolescente.

JMP