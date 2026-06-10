"El derrame de las actividades a las que le va bien no se nota": El alerta de intendentes del interior de Córdoba

Más de 20 intendentes y jefes comunales nucleados en la Comunidad Regional de Municipios y Comunas del Progreso (CoMuPro) participaron de una reunión de trabajo con funcionarios del Gobierno de Córdoba con el objetivo de intercambiar propuestas y analizar herramientas que permitan mejorar la calidad de vida de los vecinos de las localidades que administran.

El encuentro fue encabezado por el presidente de la entidad e intendente de Costa Sacate, Elías Balduzzi, quien recibió a diferentes integrantes del gabinete del gobernador Martín Llaryora para avanzar en una agenda común vinculada a educación, desarrollo habitacional, gestión local y situación financiera de los municipios.

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Entre las exposiciones, el ministro de Educación, Horacio Ferreyra, presentó las principales políticas que impulsa la Provincia en materia educativa y detalló los programas de acompañamiento a las escuelas del interior, incluyendo la provisión de computadoras y kits de robótica.

Posteriormente, el secretario de Cooperación Institucional, Matías Torres Cena, explicó las acciones que viene desarrollando su área para fortalecer el vínculo entre los gobiernos locales y la administración provincial.

Por su parte, representantes de la Secretaría de Hábitat y Desarrollo Emprendedor, encabezada por Laura Jure, brindaron detalles sobre los procedimientos de escrituración de viviendas únicas familiares, una de las demandas recurrentes de numerosos municipios.

La situación económica también ocupó un lugar central en la jornada. El economista Nicolás Albrisi analizó el escenario financiero que atraviesan los gobiernos locales, marcado por la caída de recursos y las dificultades presupuestarias derivadas del contexto económico nacional.

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Además, participaron del encuentro los funcionarios Maciel Balduzzi, Marcelo Bustos, Guillermo Asís y Gabriel Frizza.

Al finalizar la reunión, Elías Balduzzi destacó la importancia de generar espacios de diálogo y coordinación entre los distintos niveles del Estado.

“En estos tiempos donde impera una profunda crisis económica y financiera debido al interminable ajuste que se ejecuta a nivel nacional, y sin notar el derrame de las actividades a las que les está yendo bien, se torna imprescindible reunirnos y buscar soluciones para la gente de las ciudades que administramos”, señaló.

Asimismo, agradeció la predisposición del Gobierno provincial para escuchar las inquietudes de los municipios y trabajar en conjunto para acercar respuestas concretas a las comunidades del interior cordobés.