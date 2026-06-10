Intendenta cordobesa y un duro cruce con el periodista Tomás Méndez

La búsqueda de la pequeña L concentró la atención mediática de todo el país. Sin embargo, el tratamiento de la información por parte de ciertos programas nacionales encendió las alarmas y el malestar en el norte cordobés. En las últimas horas, la Intendenta de Deán Funes emitió un fuerte descargo a través de sus redes sociales para rechazar categóricamente las afirmaciones del periodista Tomás Méndez en la pantalla de Crónica TV.

El foco del conflicto se originó tras una polémica emisión donde Méndez, al referirse a la vivienda donde fue encontrada la menor, lanzó una grave caracterización sobre la localidad: "Es una zona picante donde vienen cazadores extranjeros al turismo sexual", afirmó textualmente. La respuesta de la comunidad local y de las autoridades no tardó en llegar.

"Relatos basados en prejuicios y fantasías"

A través de un comunicado oficial en su cuenta de Instagram, la jefa comunal manifestó su "más profundo rechazo a las irresponsables y ofensivas declaraciones" del conductor, acusándolo de estigmatizar a miles de cordobeses mediante afirmaciones carentes de sustento.

"Resulta inadmisible que, en el marco de una situación tan sensible como la búsqueda de una menor desaparecida, se utilice el dolor y la preocupación de una comunidad para construir relatos basados en prejuicios, generalizaciones y estereotipos que solo contribuyen a la desinformación", remarcó con dureza la funcionaria.

La mandataria fue tajante al desmentir las versiones televisivas que pretendieron dibujar un escenario de marginalidad, delito organizado y descontrol en la región: "Deán Funes no es una 'zona picante', ni una tierra sin ley, ni un lugar definido por las fantasías que algunos pretenden instalar desde estudios de televisión ubicados a cientos de kilómetros de nuestra realidad". En contraposición, defendió la identidad local definiendo a la localidad como "una ciudad de gente trabajadora, solidaria y comprometida".

En el final del comunicado, la intendenta lanzó una exigencia directa al canal y al conductor involucrado: "Las disculpas serían un gesto adecuado. Pero, por sobre todo, esperamos que la próxima vez prevalezca el rigor periodístico antes que el espectáculo".