Cuál es el restaurante con sello australiano que suma una nueva experiencia a la noche porteña

En una ciudad donde la oferta gastronómica se renueva constantemente, Koala encontró la manera de diferenciarse a partir de una propuesta que combina cocina de calidad, diseño, música y una marcada impronta social. Desde su apertura el año pasado en Palermo, el restaurante viene construyendo una identidad inspirada en el espíritu relajado y descontracturado de Australia, adaptado al contexto local a través de ingredientes argentinos y una mirada contemporánea de la cocina.

Bajo el concepto de casual premium, Koala apuesta por una experiencia donde la excelencia gastronómica convive con la calidez y la informalidad. El resultado es un espacio pensado para compartir, relajarse y disfrutar, sin protocolos ni rigideces.

Cuando cae el sol, Koala encuentra su mejor versión

La propuesta cobra una dimensión especial durante la noche. La iluminación cálida, la selección musical y el movimiento del salón generan una atmósfera envolvente que invita a quedarse. Las cenas se extienden naturalmente entre copas, platos para compartir y conversaciones que acompañan el ritmo pausado del lugar.

Sin perder el espíritu relajado que lo caracteriza desde sus inicios, Koala ofrece una experiencia nocturna más íntima y sensorial, donde cada elemento contribuye a crear un entorno cómodo y acogedor.

La carta refleja el equilibrio entre producto, técnica y creatividad. Inspirada en la cocina australiana contemporánea, combina sabores frescos, distintas texturas y preparaciones diseñadas para disfrutarse en grupo.

Entre los platos destacados de la temporada de otoño aparecen la trucha con puré de choclo, el risotto de hongos, el risotto de langostinos, los gnocchis de kabutia, la coliflor grillada con cremoso de papas y el ojo de bife grillado acompañado de puré cremoso.

La propuesta evita las estructuras tradicionales y fomenta una dinámica más flexible, donde la mesa se construye a partir de varios platos compartidos, permitiendo probar, combinar sabores y prolongar la experiencia gastronómica.

La oferta de bebidas fue diseñada para complementar cada momento de la noche. La carta de coctelería incluye clásicos ejecutados con precisión y creaciones de autor, mientras que la propuesta de mocktails amplía las opciones sin alcohol con el mismo nivel de creatividad.

A esto se suma una selección de vinos pensada para distintos maridajes, disponibles tanto por botella como por copa, además de kombuchas que aportan frescura y una alternativa diferente dentro de la experiencia general.

Un lugar donde la noche sucede naturalmente

Los postres, el café y la posibilidad de cerrar la velada con una última copa terminan de definir una propuesta que privilegia el disfrute sin horarios ni apuros. El servicio acompaña este ritmo con cercanía y atención, aportando fluidez sin imponerse sobre la experiencia.

En un contexto donde cada vez más personas buscan espacios que integren gastronomía, ambiente y conexión social, Koala logra posicionarse como una propuesta con personalidad propia. Un restaurante donde la noche transcurre de manera natural, entre buena cocina, vinos, coctelería y una atmósfera pensada para quedarse.

Información útil

Horario: domingo a jueves de 7:30 a 23 hs. Viernes y sábados de 8 a 00 hs.

Reservas y contacto: WhatsApp +54 9 11 5753-1939.

Reservas online: koala.meitre.com

Instagram: @koala.bsas