El Arzobispado de Córdoba apartó al padre acusado por abusos en Carlos Paz y designó nuevo representante legal

El Arzobispado de Córdoba formalizó este miércoles dos decisiones institucionales sobre la parroquia y el jardín de infantes Niño Dios de Villa Carlos Paz, en el marco de la causa por presuntos abusos sexuales que investiga la Fiscalía Nº 3 local. Se dispuso el cese preventivo del sacerdote Alejandro Nicola como párroco de la parroquia Niño Dios y la designación de Guillermo Buitrago como nuevo representante legal del establecimiento educativo, ante la renuncia de Luciano Freytes Varela.

El comunicado oficial, emitido desde la sede del Arzobispado de Córdoba, precisa que el apartamiento del padre Nicola responde a "razones de índole pastoral" y que la medida no implica "adelanto de opinión acerca de los hechos que se investigan en la Justicia". En su lugar, el presbítero Pablo Nassif -actual párroco de la parroquia Nuestra Señora del Carmen, también de Villa Carlos Paz- asume como administrador parroquial de la parroquia Niño Dios a partir de la fecha.

La decisión del cardenal Rossi profundiza una postura institucional que la Iglesia fue construyendo con cautela a lo largo de los últimos meses. A fines de mayo, Rossi ya había avalado la "distancia temporaria" del padre Nicola del jardín parroquial, con un comunicado en el que sostuvo que "ratifica la decisión sugerida por el Padre Alejandro Nicola a la espera de la definición por parte de la Justicia" y que desea que "lleguemos pronto a la verdad".

El cese preventivo de este miércoles constituye un paso más concreto: ya no se trata de una distancia voluntaria del sacerdote, sino de una remoción formal del oficio parroquial dispuesta por la máxima autoridad eclesiástica de la provincia.

La causa que rodea estas decisiones acumula cinco denuncias por presuntos abusos sexuales contra menores de la sala de cuatro años del jardín parroquial. La primera denuncia se presentó el 19 de mayo de 2025, cuando una madre alertó a las autoridades al detectar un sangrado en la ropa interior de su hija tras retirarla del establecimiento.

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Con el paso de los meses, otras familias del mismo colegio detectaron conductas similares en sus hijos y acudieron a la Justicia. Las primeras cuatro denuncias -tres de niñas y un varón, todas correspondientes al turno tarde de la sala de 4 años- siguieron un mismo patrón de conducta dentro del jardín.

Una quinta denuncia, formalizada el 4 de junio pasado, amplió el cuadro: la incorporó una familia del turno mañana, y el niño involucrado reveló los hechos espontáneamente en la casa de su abuela. Su relato es detallado: nombró directamente al padre Alejandro Nicola y precisó que, además del sacerdote, había una compañerita de su sala presente durante los episodios.

La presión sobre la Fiscalía Nº 3, a cargo de la doctora Jorgelina Gómez, creció de manera sostenida en paralelo al avance de las denuncias. Los abogados Pablo Pigini y Macarena Martín Ubiergo presentaron ante la fiscal un escrito en el que solicitan formalmente la imputación del sacerdote Alejandro Nicola y la extensión de la investigación a los directivos y autoridades del establecimiento parroquial.

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El escrito judicial sostiene que "existen elementos suficientes para superar el estadio meramente investigativo respecto de la persona señalada en las denuncias". Las familias también convocaron a una movilización para este viernes 12 de junio a las 12:30 frente al edificio de Tribunales de Villa Carlos Paz, en calle Güemes 275.

Entre los motivos de urgencia de esa marcha figura un dato concreto que las propias familias difundieron: el sacerdote contaría con pasajes adquiridos para viajar a Europa el 26 de junio, motivo por el cual exigen que la Fiscalía defina su situación procesal antes de esa fecha.

La renovación de la representación legal del jardín también tiene su antecedente reciente. Un grupo de familias denunciantes elevó el 2 de junio una presentación formal al Consejo de Administración de la Junta de Acción Educativa Cristiana (JAEC) en la que habían solicitado la apertura de una investigación institucional sobre la actuación de Luciano Freytes Varela -ahora exrepresentante legal, administrador del Centro y diácono permanente de la Iglesia- durante la gestión de la crisis. El documento señala que las grabaciones del sistema de videovigilancia del jardín no fueron preservadas y que, cuando la Fiscalía las requirió, ya no estaban disponibles.

Con el cese preventivo del padre Nicola y la designación de Buitrago como nuevo representante legal, el Arzobispado da una señal institucional más contundente que las anteriores. Sin embargo, la causa penal permanece abierta sin imputados formales, y la Fiscalía Nº 3 no precisó los plazos en los que adoptará medidas concretas frente a los cinco casos acumulados.