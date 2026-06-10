Nueva edición de Empleo+26 con más de 10.000 oportunidades de trabajo para los cordobeses: cómo aplicar

El Gobierno de Córdoba puso en marcha una nueva edición de Empleo +26, el programa que busca generar 10.000 oportunidades laborales para personas mayores de 26 años que se encuentren desempleadas o sin trabajo formal. La iniciativa, presentada por el gobernador Martín Llaryora, prioriza a mayores de 45 años y a residentes de los departamentos alcanzados por el Plan de Igualdad Territorial (PIT).

Durante el lanzamiento realizado en el Centro Cívico, Llaryora destacó que la generación de empleo es una de las principales herramientas para impulsar el desarrollo económico y social de la provincia.

“Gobernar es generar trabajo, ese es el sentido de cualquier sociedad que quiera progresar y crecer. Para que haya empleo, debemos generar condiciones económicas, de infraestructura y educativas”, sostuvo el mandatario.

La propuesta surge de una articulación entre el Estado provincial, empresas, cámaras empresariales, cooperativas, sindicatos, municipios y comunas, con el objetivo de ampliar las posibilidades de inserción laboral y fortalecer el entramado productivo cordobés.

Cómo funciona Empleo +26

El programa contempla dos modalidades. La primera es la incorporación formal al sector privado de 5.000 trabajadores. En estos casos, las empresas recibirán durante un año un aporte económico equivalente a un Salario Mínimo Vital y Móvil por cada empleado contratado. El beneficio se incrementará hasta 1,5 salarios mínimos cuando se trate de personas mayores de 45 años o residentes en departamentos incluidos en el PIT.

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La segunda modalidad está orientada a prácticas laborales para otros 5.000 beneficiarios. Los participantes podrán realizar experiencias de trabajo de 20 horas semanales durante seis meses en empresas privadas, recibir capacitación específica y percibir una asignación estímulo equivalente a un Salario Mínimo Vital y Móvil, además del acceso al Boleto Obrero Social.

Finalizado ese período, podrán incorporarse a la modalidad de relación de dependencia.

Prioridad para quienes tienen más dificultades para conseguir empleo

Uno de los aspectos centrales de esta edición es el foco puesto en los sectores que enfrentan mayores obstáculos para insertarse en el mercado laboral. El programa establece prioridad para mayores de 45 años y para habitantes de los 12 departamentos comprendidos en el Plan de Igualdad Territorial. Además, reserva un 5% de los cupos para personas con discapacidad o trasplantadas y otro 5% para personas en situación de alta vulnerabilidad social.

“Lo que hace este programa es capacitar a las personas dentro de la empresa para que recuperen el empleo y la esperanza, construyendo con su esfuerzo la Córdoba del progreso”, afirmó Llaryora.

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Otra novedad es que podrán volver a participar quienes integraron el programa entre 2024 y 2025, tengan más de 45 años y no hayan logrado acceder a un empleo formal, así como también las personas con certificado de discapacidad.

Inscripciones abiertas

Las inscripciones ya se encuentran habilitadas a través del portal oficial de empleo y desarrollo de la Provincia.

Las empresas interesadas deberán completar la representación legal en CiDi y registrar a los trabajadores que participarán de la iniciativa. Por su parte, los postulantes podrán inscribirse y gestionar su incorporación mediante las firmas adheridas.